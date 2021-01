Vithas Vigo trata cálculos urinarios de hasta 3 cm en menos de una hora y de forma ambulatoria

El nuevo equipamiento mejorará también el tratamiento de la hiperplasia de próstata

VIGO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hospital Vithas Vigo tratará cálculos urinarios de hasta 3 centímetros en menos de una hora y de forma ambulatoria, gracias al nuevo equipamiento que ha adquirido el centro y que les ha permitido abrir una nueva Unidad de Manejo Integral de la Litiasis de las Vías urinarias, que estará a cargo del urólogo Antón Zarraonandía Andraca.

El complejo ha explicado, a través de un comunicado, que este equipamiento, "el más potente de los que existen en Galicia y uno de los mejores del mercado", incluye un ureterorrenoscopio semirrígido ultrafino, un ureterorrenoscopio flexible y un láser de holmio de 140W. "Este equipo nos permite tratar cualquier cálculo de la vejiga, uretra o riñón", ha indicado el doctor Zarraonandía Andraca.

Los cálculos urinarios son piedras que se generan en el riñón, la gran mayoría de ellas de calcio, aunque otras pueden ser de ácido úrico. Estas formaciones se generan por defectos en el metabolismo que se asocian generalmente a una dieta inadecuada y a una escasa hidratación -beber agua a diario, por ejemplo--.

Al proceso de generación de estas piedras, se le conoce en Medicina como litiasis y es más frecuentes en hombres que en mujeres. Suele aumentar su incidencia a partir de la tercera o cuarta década de edad.

Aunque en casi nueve de cada diez casos, los pacientes son capaces de expulsar los cálculos solos, un diez por ciento de los enfermos necesitan tratamiento, que suele realizarse con litotricia extracorpórea.

Está técnica requiere de hasta tres o cuatro sesiones e incluso hay cálculos que, debido a su dureza, no se pueden fragmentar de este modo o no es posible darles este tratamiento porque no se ven.

TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA DE PRÓSTATA

Ahora, como ha apuntado Vithas Vigo, el nuevo equipo permite tratar los cálculos de hasta tres centímetros, ubicados en cualquier parte de la vía urinaria, en una sesión, con una única intervención de menos de una hora.

La operación es ambulatoria y el paciente es dado de alta el mismo día, o al día siguiente, en función de la hora del tratamiento.

El láser de holmio, además del tratamiento de los cólicos renales, sirve para tratar la hiperplasia benigna de próstata.

Esta técnica "de última generación", consiste en un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de la uretra y, mediante el láser de holmio, se extrae la parte de la próstata que produce los síntomas obstructivos en la orina.

Este procedimiento permite tratar próstatas de cualquier tamaño, suele durar una hora, con anestesia espinal o general, y el ingreso es de 24 horas. El paciente necesitará una sonda durante 48 horas.

Algunas de las ventajas de este procedimiento, según ha señalado Vithas Vigo, son el escaso sangrado que produce, el corto tiempo de cirugía, de ingreso y de sonda vesical.