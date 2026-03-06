Vivenda atribuye palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno: "No hay fondos del plan estatal"

La conselleira de Vivenda, en la comprobación de una obra - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha atribuido palabras "rotundamente falsas" al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en relación con la inversión en materia de construcción de hogares en la comunidad autónoma.

En concreto, Allegue, este viernes en un acto en Santiago, se ha referido a declaraciones a los periodistas que hizo el martes el delegado en A Coruña, donde señaló que "dos de cada tres euros que se invierten en vivienda en Galicia son fondos que proceden del Estado".

"Quiero desmentir, porque son rotundamente falsas, las declaraciones del delegado del Gobierno que decía esta semana en A Coruña que, de todas las viviendas que estamos construyendo, dos de cada tres euros son del estado. Es rotundamente falso, y para muestra esta edificación: son fondos europeos, no fondos del estado, fondos del plan estatal no hay ninguno", ha aseverado.

En concreto, se refería la conselleira a la actuación que visitaba, con una inversión prevista de 2,7 millones para 12 viviendas en Santiago de la que el 78%, según sus datos, procede de la Xunta y los 600.000 euros restantes son fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia.

Allegue ha elevado la inversión comprometida en Galicia a unos 800 millones de euros, con más de 3.000 viviendas en marcha de las 4.000 que el Gobierno gallego se fijó como meta, y ha indicado que 42 millones son de fondos europeos Feder, otros 42 del mecanismo de recuperación y "más de 700 son fondos exclusivos de la Xunta".

Por eso ha pedido "reconocer el gran esfuerzo" y ha exigido el nuevo plan estatal toda vez que entrado marzo aún "no se tiene". "Tendemos la mano, pero cuando uno dice cosas que no son reales tenemos que desmentirlas", ha apostillado.

ESTA PRIMAVERA

En la comprobación del estado de la construcción de las 12 viviendas públicas en Lamas de Abade, Allegue ha avanzado que "en mayo terminan su ejecución, a pesar de este tiempo", por las intensas lluvias de las últimas semanas.

Doce "futuros hogares" que se dedican "todos a régimen de alquiler" y que ya cuentan con el sorteo realizado, por lo que existen adjudicatarios provisionales --en fase de comprobación--. El 40% son menores de 36 años, para "ayudar a facilitar la emancipación", ha subrayado.