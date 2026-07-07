Vivienda envía resolución para transferir a Galicia 45,6 millones del plan estatal, por primera vez sin convenio

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 15 de octubre de 2024, en Madrid (España). Durante el Consejo de Ministros, ha - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda envió este lunes la resolución para la transferencia a la Xunta de Galicia de 45,6 millones de euros correspondientes al nuevo plan estatal (2026-2030), según ha revelado en el pleno la conselleira del ramo, María M. Allegue, crítica con que sea la "primera vez" que esto se hace sin la firma previa de un convenio entre ambas partes para fijar las condiciones.

Por su parte, la responsable gallega de Vivenda, en una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento, ha anunciado el incremento en 2 millones de euros, hasta un total de 4, del crédito que dispone el Gobierno gallego en la anualidad de 2026 para ayudar a la compra de vivienda protegida y a la compra de vivienda en cascos históricos.

"Galicia merece mucho más que un plan tardío, un plan impuesto y un plan claramente insuficiente. Merecemos un Estado a la altura de la principal preocupación de nuestra ciudanía", ha subrayado Allegue. "Este plan estatal nace tarde, corto de fondos y sin consenso ante el desafío frente al que nos encontramos", ha incidido.