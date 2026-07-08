Wizz Air anuncia su expansión en España e incluirá nuevos vuelos directos entre Santiago y Madrid, Valencia y Bilbao

Presentación de las nuevas bases de WizzAir - WIZZAIR

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air ha anunciado este miércoles la apertura de sendas bases operativas en Madrid y Valencia para el próximo mes de noviembre, una expansión que permitirá incrementar su capacidad, ampliar su red de destinos y generar más de 150 empleos directos.

Esto permitirá a la aerolínea 'low-cost' poner en marcha 11 nuevas rutas nacionales y cinco internacionales, reforzando la conectividad tanto para viajeros de ocio como de negocios. Entre ellas, el aeropuerto de Santiago de Compostela ganará enlaces directos con ambas ciudades.

La terminal de Lavacolla sumará una tercera ruta directa con Bilbao, que, al igual que la de Valencia, empezará a operar el 2 de noviembre por cuatro días a la semana. Por su lado, el enlace con Madrid funcionará tres días a partir del 3 de noviembre. Los billetes ya se pueden adquirir en la web de la compañía.

Además, entre el resto de conexiones que lanzará Wizz Air, figuran rutas desde Madrid a Asturias, Palma de Mallorca y Pisa, así como nuevos enlaces desde Valencia con Asturias, Santander, Bilbao, Palma de Mallorca, Brasov y Nápoles.

De igual modo, la compañía incrementará frecuencias en algunas de sus rutas ya operativas, como Madrid-Londres Luton, Madrid-Milán Malpensa, Madrid-Roma Fiumicino y Valencia-Milán Malpensa, con el objetivo de ofrecer más opciones de viaje desde ambos aeropuertos españoles.

Como parte de esta expansión, Wizz Air contratará a más de 150 nuevos tripulantes de cabina y pilotos residentes en España para reforzar las operaciones de sus nuevas bases en Madrid y Valencia. La compañía ha iniciado los procesos de selección para incorporar profesionales a su equipo español.

APERTURA DE NUEVAS BASES

La primera de las nuevas bases entrará en funcionamiento en Valencia el 2 de noviembre. La aerolínea destinará dos aviones Airbus A321neo de última generación y operará un total de 23 rutas hacia ocho países.

Esta apertura supondrá un incremento del 76% de la capacidad de la compañía en el aeropuerto valenciano, hasta alcanzar 3,6 millones de asientos a la venta. Además, la nueva base generará más de 80 empleos directos y más de 2.500 oportunidades de empleo indirectas.

Un día después, el 3 de noviembre, Wizz Air inaugurará su base de Madrid, también con dos Airbus A321neo. Desde la capital española ofrecerá 27 rutas en 12 países y elevará un 48% su capacidad, con 4,8 millones de asientos disponibles. La compañía prevé crear más de 80 empleos directos vinculados a esta base y más de 3.000 oportunidades de empleo indirectas.

Con estas incorporaciones, Wizz Air continúa reforzando su apuesta por el mercado español. La aerolínea opera actualmente en 16 aeropuertos del país, con una red de 151 rutas hacia 15 países, pero hasta el momento no se había asentado con ninguna base, y ha transportado más de 15 millones de pasajeros en España durante sus 22 años de actividad.

La expansión forma parte del plan de crecimiento de la compañía, que prevé seguir aumentando su oferta con una flota basada en aviones Airbus A321neo, un modelo que reduce el consumo de combustible y las emisiones respecto a generaciones anteriores, poniendo el foco en la eficiencia y la sotenibilidad.

Durante la presentación, el consejero delegado de Wizz Air, József Váradi, ha asegurado que la compañía está "encantada" de abrir sus primeras bases en España, una decisión que, según ha explicado, refleja la apuesta de la aerolínea por el mercado español y su intención de seguir creciendo en el país con nuevas rutas, mayor capacidad y más oportunidades de empleo.

Por su parte, Ignacio Biosca Vancells, Director de Datos (CDO) y Mercado Aeronáutico en Aena, ha destacado la evolución de Wizz Air en los últimos años y ha valorado la apuesta de la aerolínea por seguir creciendo en España.

Además, Biosca ha señalado que la compañía combina "costes competitivos" con una oferta de calidad para los pasajeros y ha recordado que Wizz Air ha pasado de ocupar el puesto 18 en 2019 a situarse como la séptima aerolínea por volumen de pasajeros en la red de Aena. "Si sigue así, seguirá subiendo en el ranking", ha apuntado.

El Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Benito Núñez Quintanilla, ha destacado que, la apertura de las nuevas bases de Wizz Air supone "un buen día para la conectividad aérea de España" y da "valor al turismo nacional", poniendo el foco en los planes de expansión de la compañía en el país.

LANZAMIENTO DE WIZZ HOLIDAYS

La aerolínea ha anunciado también el lanzamiento de 'WIZZ Holidays' en España, una plataforma de paquetes vacacionales que permitirá a los clientes combinar vuelos con alojamiento, traslados e itinerarios en una misma reserva.