Xabier Pérez Igrexas repetirá como candidato del BNG a la Alcaldía de Vigo para "dar un gran salto adelante" en 2027

Imaxen de Igrexas rodeado de la militancia del BNG. - BNG DE VIGO

VIGO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El BNG de Vigo celebró este pasado miércoles una asamblea local en la que la militancia acordó, por unanimidad, elegir de nuevo a Xabier Pérez Igrexas como candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de "dar un gran salto adelante" en al ciudad que permita multiplicar su representación en el Ayuntamiento y ser una fuerza "decisiva y determinante".

Así lo ha informado el Bloque en un comunicado, en el cual la diputada Carmela González ha reivindicado el ejemplo de "democracia radical" de la organización política, en el que el conjunto de la militancia tuvo la posibilidad de formular propuestas. "En el BNG las decisiones son colectivas y el protagonismo es siempre de la militancia", ha dicho.

La propuesta de Igrexas contaba también con el aval unánime del Consello Local del Bloque, lo que para González demuestra "el enorme grado de cohesión y unidad interna de un BNG plural y diverso".

Por su parte, el propio candidato ha agradecido la confianza de los suyos y ha afirmado que las elecciones de 2027 son para el BNG "una enorme oportunidad para hacer avanzar su proyecto de transformación en positivo que representa el nacionalismo gallego en la mayor ciudad" de Galicia.

"Frente a quien pretende sembrar la impotencia intentando convencernos de que nada puede cambiar, afirmamos nuestro compromiso revolucionario de hacer posible el cambio que es necesario", ha proclamado.

Igrexas ha subrayado el trabajo realizado en los últimos años como "excelente punto de partida". "No empezamos de cero. Contamos con una amplia trayectoria de esfuerzo y de trabajo. De mucha calle pateada, barrio a barrio, parroquia a parroquia, como demuestran las más de 956 iniciativas, propuestas y posicionamientos que el BNG desplegó desde las elecciones de 2023", ha insistido.

"Somos la fuerza al alza en Vigo y vamos a estar a la altura de las miles de personas que miran con confianza y esperanza al BNG, traduciendo esa ola imparable de apoyo y simpatía en votos que permitan abrir un tiempo nuevo en la ciudad", ha defendido.