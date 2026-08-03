Xestur adjudica la redacción del plan de ordenación de la plataforma logística de Ferrol

FERROL 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el gerente de Xestur, Diego Toja, han visitado este lunes los terrenos de la futura plataforma logística empresarial y portuaria de Mandiá, en Ferrol, donde se crearán más de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo industrial.

Aneiros y Toja han informado de la adjudicación a la empresa Antea Iberolatam de la redacción del llamado Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose), que deberá entregar en un plazo de dos años. El importe del contrato asciende a 199.700 euros más IVA.

El futuro polígono, que permitirá el asentamiento de nuevos proyectos empresariales o la ampliación de los que ya existen, se desarrollará en dos fases. La Xunta ha destacado las buenas comunicaciones que posee, con un acceso directo a la autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba) y a tan solo siete kilómetros del puerto de Ferrol, donde se instalará la fábrica de vehículos eléctricos de SAIC.

Los representantes autonómicos han hecho hincapié en la necesidad de suelo industrial en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. En estos momentos hay 14 áreas empresariales con algo menos de 141.000 metros cuadrados disponibles de un total de 4,3 millones construidos. La de Mandiá, por lo tanto, permitirá incrementar en cerca de un 40% la superficie industrial actual de Ferrolterra.