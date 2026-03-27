La Xunta aborda vías de cooperación en América Latina para desarrollar el modelo gallego de atracción de talento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, se ha reunido con el embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga Saldanha, y con representantes gubernamentales de Ecuador, Colombia y República Dominicana para avanzar en la creación de "alianzas estratégicas" y abrir nuevas vías de cooperación para desarrollar el modelo gallego de atracción de talento.

En concreto, González se ha reunido con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; y ha mantenido reuniones bilaterales con el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Saúl Pacurucu; con el ministro consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Molina; y con el viceministro de Empleo del Ministerio de Trabajo de República Dominicana, Leonardo Manuel Gil.

Todo ello en el marco de su participación en Quito en el foro internacional de movilidad laboral organizado por el Gobierno de Ecuador y el Banco Mundial. En este contexto, el conselleiro ha subrayado la importancia de "avanzar de manera coordinada" con las administraciones de origen, con el fin de "impulsar un procedimiento ordenado y regular, beneficioso tanto para las personas trabajadoras como para el tejido empresarial".

Durante los encuentros, González ha destacado las oportunidades que ofrece el modelo gallego de atracción de talento --centrado en el retorno de la diáspora gallega y, como segundo eje, en la incorporación de profesionales de terceros países-- basado en una migración "controlada, segura y eficaz".

En otro orden de asuntos, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha asistido al estreno del documental 'Héroes del Canal', una serie de cuatro cortometrajes que recuperan las historias de trabajadores españoles vinculados a la construcción del Canal de Panamá.

Durante el acto, organizado por la Fundación Nosaterra en Ciudad de Panamá, Miranda ha destacado esta iniciativa por ser "un ejercicio de memoria y dignificación de la emigración", según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa.