La Xunta activa el 'ES-Alert' en el interior de Pontevedra ante el riesgo de inundaciones de este lunes

Archivo - Inundación del Club Náutico O Muiño en Ribadumia, a 26 de octubre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado un mensaje de alerta --a través del sistema de Protección Civil 'ES-Alert'-- a la población del interior de Pontevedra ante el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas para este lunes.

El mensaje fue enviado a los teléfonos móviles que se encontraban en los siguientes municipios: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Con todo, debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales situados en municipios limítrofes.

Durante este domingo, la Xunta ya había avanzado la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta anulación atiende a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pronostica que la precipitación acumulada en 12 será de 120 milímetros (mm).

En la información proporcionada ahora sobre la activación del 'ES-Alert', el Gobierno gallego recuerda que la alerta se emite de manera preventiva ante el riesgo existente. Del mismo modo, recuerda mantener la calma y leer atentamente el mensaje.

El aviso llama a evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables y extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera. En caso de inundación, se debe buscar refugio en las partes más altas de las viviendas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia