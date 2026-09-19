La Xunta activa la alerta roja por episodio de calor en el interior de Pontevedra para este domingo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este domingo la alerta roja por episodio de calor en el interior de la provincia de Pontevedra. Además, habrá alerta amarilla en el interior y suroeste de A Coruña, en la montaña de Ourense y en las Rías Baixas.

Así lo ha trasladado el Gobierno gallego en un comunicado, en el que también informan de la suspensión de la actividad del programa Xogade no exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior de Pontevedra.

Según las predicciones remitidas por MeteoSalud, y en el ámbito del Plan de Actuacións da Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, para este domingo se mantiene el sistema de alerta por episodio de calor en diversas zonas.

Concretamente, habrá nivel rojo en el interior de Pontevedra y nivel amarillo en el interior y suroeste de A Coruña, montaña de Ourense y Rías Baixas.

Debido a que las altas presiones estarán localizadas al norte de la península Ibérica por lo menos hasta el miércoles, no podrán llegar las influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará el cielo despejado, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

Ante la posibilidad de altas temperaturas, la Secretaría Xeral para o Deporte, dependiente de la Xunta, ha decidido suspender este domingo la actividad del programa Xogade no exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior de Pontevedra debido a la alerta roja.

Por el contrario, la actividad federada autonómica no se suspende, pero se recomienda no realizarla entre las 13.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor, salvo los deportes náuticos y acuáticos.