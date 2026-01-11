La Xunta activa para este lunes la alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra

Archivo - Fuerte oleaje en A Coruña - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha activado para este lunes, 12 de enero, la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra con el fin de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, informó de la situación a través del 112 Galicia a los municipios de las provincias afectadas, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubs náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso estará activo desde primeras horas de la mañana del lunes. Así, se espera viento del sur o suroeste de fuerza ocho y mar combinado del suroeste con olas de cinco metros.

Por estos motivos, se ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

Con todo, la Xunta ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y de extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.