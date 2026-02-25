La Xunta activa el protocolo de actuación ante la posible llegada de partículas en suspensión procedentes de África

Archivo - La calima de polvo sahariano en suspensión sobre la ciudad de Santiago. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha activado el protocolo de actuación ante la posible llegada a Galicia de partículas en suspensión procedentes del norte de África.

De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia (sobre todo en la provincia de Ourense y Lugo) la calidad del aire empeore por el aumento de las concentraciones de partículas en suspensión.

Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, el departamento de Saúde Pública recomienda, hasta que este episodio finalice y, sobre todo, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.

La situación actual y la localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de la partículas,así como la predicción de la posible llegada en los próximos días se puede consultar en la página web de Meteogalicia.