La Xunta activa el protocolo por llegada de calima, con especial incidencia en la provincia de Ourense y Vigo

1065850.1.260.149.20260304192532 Vista del polvo en suspensión en la ciudad, a 4 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La llegada de una masa de aire africano a Galicia ha provocado una bajada en la calidad del aire a 'regular' en varios puntos de la comunidad gallega, - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha activado el protocolo de actuación por la llegada a Galicia de calima, partículas (PM10 y PM2.5) en suspensión procedentes del norte de África, con especial incidencia por empeoramiento de calidad del aire en la provincia de Ourense, zona metropolitana de Vigo y algunos municipios del rural.

Según datos de MeteoGalicia este miércoles, esta situación ha provocado una bajada en la calidad del aire a mala en varios puntos de la comunidad, principalmente en Vigo, Santiago y Ourense.

Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, el departamento de Saúde Pública recomienda, hasta que este episodio finalice y, sobre todo, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.

La situación actual y la localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de la partículas, así como la predicción de la posible llegada en los próximos días se puede consultar en la página web de Meteogalicia.