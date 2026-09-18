La Xunta activa para este sábado alerta amarilla por episodio de calor en 16 municipios del interior de Pontevedra

Archivo - Termómetro de Ourense. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha activado para este sábado la alerta amarilla por episodio de calor en 16 municipios del interior de Pontevedra: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces.

En un comunicado, informa de que, según las predicciones remitidas por MeteoSalud, y en el ámbito del plan autonómico de actuaciones frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, para este sábado se activa el sistema de alerta por episodio de calor en el interior de Pontevedra

Las previsiones de MeteoGalicia indican que a partir de este sábado las altas presiones se localizarán al norte de la Península Ibérica, donde quedarán estacionarias al menos hasta el próximo miércoles. Desde esa posición, impedirán que lleguen influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará cielo despejado, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por MeteoGalicia y por MeteoSalud.

MeteoGalicia tiene en cuenta las temperaturas máximas y mínimas diarias y también si se superan los límites establecidos para que pueda tener lugar un episodio de calor. Por su parte, MeteoSalud realiza sus cálculos de acuerdo con el análisis de las series temporales de temperatura y mortalidad teniendo en cuenta los datos registrados en los últimos 20 años.

Para anticiparse a los posibles efectos de las altas temperaturas en la salud de la población gallega, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los niveles de alerta de ambos sistemas con el objetivo de establecer un nivel de alerta de acuerdo con sus datos. Por tanto, la información que contienen estos tres mapas responde a diferentes parámetros, motivo por el que pueden no coincidir.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

Los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son: mayores de 65 años y menores de cuatro años, sobre todo las menores de un año; personas que padecen patologías; o quienes tomen determinados fármacos.

También son grupos de riesgo los mayores que viven solos, las personas de riesgo que viven en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso de peso o peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas, o aquellas que pasan varias horas en exteriores, entre otras.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población, como ingerir más líquidos; comer menos cantidad y más veces al día; mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas.

Igualmente, se aconseja permanecer en espacios ventilados o acondicionados y estar a la sombra; utilizar las habitaciones más frescas de la vivienda; ventilar el hogar en las horas de menos calor y durante el día mantenerlo fresco y con las persianas bajadas; evitar las actividades al aire libre en las horas de más calor y reducir la actividad física; y cuando se estacione el coche, no dejar en el interior a niños, ni a ancianos con las ventanas cerradas.