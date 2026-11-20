SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta adaptará a partir del lunes, día 23, el horario y recorrido del autobús que sale a primera hora de Santiago de Compostela hacia Ribeira, para facilitar la llegada a Padrón de estudiantes y trabajadores.

Así, según ha indicado el Ejecutivo gallego en un comunicado, en temporada lectiva el autobús adelantará 15 minutos la salida de la estación intermodal de Santiago, de las 08.15 a las 08.00 horas. Tras parar en el Hospital Clínico, circulará por carretera convencional hasta el puente de Té, en Rianxo.

Este cambio permitirá recuperar paradas intermedias, como la de O Milladoiro, y llegar a la estación de autobuses de Padrón a las 08.40 horas.

Desde Padrón, el autobús continuará hasta el puente de Té y seguirá por su recorrido habitual por Boiro y A Pobra do Caramiñal hasta Ribeira. El mismo servicio facilitará los desplazamientos a Padrón y el regreso a Barbanza del personal que termina el turno de noche en el Hospital Clínico.

La relación completa de paradas y los horarios podrán consultarse en las webs bus.gal y MoBT.gal, así como en las aplicaciones Transporte Público de Galicia y MoBT.