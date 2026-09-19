La Xunta adjudica la redacción del proyecto constructivo de la variante de Viveiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha publicado la propuesta de adjudicación a la unión de empresas UTE Proyfe, S.L. - Fhecor Ingenieros y Consultores, S.A., de la redacción del proyecto constructivo de la variante este de Viveiro (Lugo).

El contrato, licitado por un presupuesto de más de 391.000 euros, contará con un plazo máximo de ejecución de la redacción del proyecto de cinco meses, a contar a partir de la formalización del mismo. La variante este discurrirá a lo largo de 6,2 kilómetros desde la glorieta de conexión en la carretera LU-540 en el comienzo de la travesía de Viveiro, hasta la glorieta de inicio del corredor Celeiro - San Cibrao.

Según ha subrayado la Xunta en una nota de prensa, la inversión es de 37,6 millones de euros y, una vez finalizada, tendrá un tiempo previsto de recorrido de 6,22 minutos.

En el recorrido destacan dos grandes estructuras que serán los dos viaductos, uno de 503 metros en Celeiro y otro de 130 en Rego Fontecoba, además de la glorieta de conexión con la LU-862.