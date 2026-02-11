La Xunta aduce que informes técnicos confirman que la lluvia fue la "causa principal" del derrumbe de Monte Neme

La conselleira de Economía e Industia, María Jesús Lorenzana, comparece durante el pleno del Parlamento de Galicia. Santiago de Compostela. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha informado de que los informes técnicos pedidos tanto a la dirección de obra como a la empresa adjudicataria de los trabajos de restauración de la mina de Monte Neme concluyen que el derrumbe ocurrido el pasado 31 de enero tuvo su origen en las "intensas precipitaciones de los últimos meses".

Así lo ha anunciado este miércoles durante el Pleno del Parlamento gallego, en respuesta a dos preguntas orales presentadas por los grupos socialista y nacionalista.

Lorenzana ha explicado que estos informes señalan que el suceso tuvo su origen en la acción combinada del agua de lluvia acumulada durante un período prolongado en el fondo de tala del hueco minero y de un episodio de intensas precipitaciones, "que incrementó de forma significativa el nivel del agua embalsada".

Según recogen los informes, si bien en los días previos se habían hecho pruebas de bombeo de agua al hueco sur, fueron de "reducida envergadura" y su volumen no es de una "entidad suficiente" con respecto al recogido por el episodio de pluviosidad.

Lorenzana también ha indicado que, en este momento, la Xunta también está haciendo un análisis de los suelos que pudieran contener cantidades de elementos por encima de los valores normales, y que, de ser necesario, se trasladarán al gestor que corresponda, con el fin de que la restauración de Monte Neme se produzca "de forma integral, no solo en el espacio minero, sino también en el que se pueda haber visto afectado por lo ocurrido el día 31 de enero".

La conselleira ha defendido que se día la Xunta actuó "con la máxima diligencia, desplegando medios de forma inmediata para restablecer la circulación entre los núcleos de Aviño y Razo", y adoptando las actuaciones urgentes que los informes técnicos indicaron.

Entre ellas, ha citado y de acuerdo al informe emitido por la dirección de obra el pasado lunes, cerrar y sellar la entrada a la bocamina de la galería minera, así como disponer de un tubo de drenaje en la parte inferior del cierre que permita la evacuación controlada del agua, evitando acumulaciones y posibles sobrepresiones.

Por último, ha recordado que el contrato de las obras de restauración de Monte Neme, tras la licitación por un importe de más de 1,6 millones de euros -- "duplicando el presupuesto previsto inicialmente" --, se firmó el pasado 13 de octubre de 2025. Las obras comenzaron el 12 de diciembre de 2025 y, tal y como ha recordado la conselleira, se encontraban en una fase inicial cuando se produjo el incidente.

OPOSICIÓN DENUNCIA "INACCIÓN" Y EXIGE RESPONSABILIDADES

Por su parte, la diputada socialista, Patricia Iglesias, ha denunciado la "inacción prolongada" de la consellería y ha acusado a Lorenzana de no haber hecho "nada" desde el colapso de una balsa de lodos hace 12 años hasta lo ocurrido el 31 de enero, "sin consecuencias graves por pura chiripa".

La socialista ha exigido "responsabilidad, transparencia y prevención" por parte de la Xunta, a la que le ha recordado que se enfrenta a una denuncia en el juzgado de Carballo por un supuesto delito medioambiental.

En la misma línea se ha expresado el diputado del BNG, Óscar Insua, que ha destacado la "suerte" de la Administración autonómica al no haber dejado víctimas el suceso.

"Criticamos la inacción previa y la lentitud en la respuesta", ha aseverado, preguntando además por qué la Xunta tardó "horas" en activar la situación de emergencia después de recibir el aviso de lo que había ocurrido.

Además, se ha mostrado disconforme con las explicaciones de la conselleira, señalando qeu los últimos informes sobre precipitaciones de Meteogalicia indican que hubo siete meses en los últimos cinco años en que "llovió más" que en este periodo.

"No fue una sorpresa ni un accidente. Fue una decisión política de la consellería que ahora debe asumir responsabilidades", ha afirmado.