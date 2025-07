La Xunta advierte a Cobre San Rafael de que, si no es solvente, la mina de Touro "no va a salir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha advertido de que Cobre San Rafael no podrá ejecutar el proyecto de la mina de Touro en caso de confirmarse su insolvencia. Estas declaraciones llegan tras las acusaciones de Ecologistas en Acción, llevadas al juzgado, sobre la posible situación de quiebra en la que se encuentra la sociedad impulsora del proyecto.

Ecologistas en Acción sostiene que la empresa impulsora de la mina de Touro (Cobre San Rafael) está en "quiebra" y debe disolverse, en base a un informe pericial encargado por la organización y entregado al juzgado. Por ello, ha pedido invalidar la declaración como Proxecto de Interese Estratéxico (PIE) realizada por la Xunta a la mina de Touro por "graves irregularidades".

Por su parte, Cobre San Rafael ha desmentido que la empresa esté en esta situación: "Las cifras reflejan la situación habitual de una empresa en fase previa a la explotación industrial", sostiene en un comunicado remitido a Europa Press. Sin los ingresos propios de la explotación, "la sociedad tiene pérdidas todos los años", defiende.

Preguntada por los medios a este respecto, Lorenzana ha asegurado que la Xunta "solo tramita proyectos solventes". "El proyecto tiene que cumplir exactamente igual que cualquier otro, toda legislación ambiental y por supuesto tiene que tener una empresa detrás solvente para ejecutar el proyecto. Si esto no se diese, el proyecto no va a salir", ha expuesto.

Con todo, ha asegurado que desconoce en qué se basan las acusaciones de la asociación. Asimismo, ha opinado que no es un asunto que "tenga que valorar" esta, sino que "hay mecanismos legales, administrativos y judiciales para que quede absolutamente garantizado que un proyecto se puede ejecutar".

Cuestionada específicamente por su conocimiento sobre la situación de solvencia de Cobre San Rafael, se ha negado a dar información de la situación financiera de la sociedad: "No tengo que dar aquí información de la solvencia o no solvencia de ninguna empresa".

"Queden todos tranquilos, que si la empresa no tiene solvencia no va a poder ejecutar el proyecto desde el punto de vista jurídico. También que queden tranquilos Ecologistas en Acción, que no se preocupen, que si la empresa no tiene solvencia no va a ejecutar el proyecto", ha concluido la conselleira.