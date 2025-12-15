La Xunta alegará al plan eléctrico para pedir más inversión y megavatios: "12 proyectos no tienen cobertura"

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta presentará alegaciones a la planificación eléctrica presentada por el Gobierno central hasta 2030 para reclamar más inversión y megavatios.

"Hay una docena de proyectos estratégicos que siguen pendientes, no tienen asegurada a día de hoy la cobertura de sus necesidades en materia de abastecimiento de potencia energética", ha denunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, sobre la propuesta de planificación de la red de transporte eléctrica presentada por el Gobierno el pasado octubre.

Denuncia que "apenas reserva un 2,8% de la inversión total para Galicia", en lo que tacha de "nueva discriminación". Exige que se alcance, por lo menos, el 6,7% de la inversión en el Estado que había en el periodo 2015-2020, la cual dice que se incumplió entre 2021 y 2026.

Y es que de 13.122 millones de inversión global en el país, el Gobierno gallego censura que solo 367 millones para Galicia, y de ellos solo 215 son para nuevas actuaciones. Una cuestión que compromete la creación de "cientos" de puestos de trabajo, según alerta Rueda.

Además, la Xunta denuncia que los megavatios asignados a Galicia representan 1.899, cuando el Gobierno gallego ha solicitado 8.000 megavatios de capacidad. También pide saber cómo es el reparto de esa potencia por el territorio.

"ESPECIALMENTE PREOCUPANTE" EN LUGO

En esta línea, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, también se queja de esta planificación "llega tarde", pues antes "del 2028-29 no van a poder comenzar las obras correspondientes".

Recrimina que la situación es "especialmente preocupante" en la provincia de Lugo, que queda "desatendida" salvo la zona norte. El Gobierno ya anunció que deja sin conexión eléctrica al proyecto de Altri para la comarca de A Ulloa.

Pero también se refiere a otras zonas de la provincia de A Coruña. La producción de metanol verde prevista en Mugardos (Triskelion) o la central de bombeo reversible CHR Meirama son algunas de la iniciativas que la Xunta dice que están en riesgo por esta cuestión.

Proyectos de hidrógeno verde en Curtis, así como centrales de bombeo reversible en Mazaricos, Lousame, A Cañiza, Cartelle, O Saviñao y Entrimo son otras de las propuestas que se pide reforzar.