La Xunta alerta de que el Gobierno "no tiene intención de pagar los 700 millones que le debe a Galicia"

16/09/2019

Valeriano Martínez - EUROPA PRESS

Valeriano Martínez informa de que Hacienda contesta por carta que no va a pagar la mitad de lo adeudado y no sabe "cuándo" abonará el resto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consellero de Facenda, Valeriano Martínez, alerta de que

"el Gobierno del señor Pedro Sánchez no tiene intención de pagar los 700 millones euros que le debe a Galicia", según le ha trasladado el Ministerio de Hacienda a la Xunta en una carta recibida el pasado fin de semana en relación con la financiación autonómica.

En rueda de prensa este lunes en Santiago, el conselleiro denuncia que Hacienda "reconoce dos cosas muy graves: no quiere pagar más de la mitad de la deuda que tiene con Galicia (relativa al desempeño fiscal y el IVA) y no sabe ni cómo ni cuándo pagará la otra mitad (las entregas a cuenta)".

Tras iniciar su intervención con la "repulsa" del Gobierno gallego al crimen machista de Valga, Martínez ha expuesto que el Ejecutivo central "no tiene previsto pagar los 170 millones de euros como consecuencia del desempeño fiscal de los años 2017 y 2018", pues "no reconoce" esa deuda. "De una manera muy clara se nos dice que no vamos a recibir esos 170 millones de euros", sostiene.

Remarca que la disposición adicional de los presupuestos vigentes reconoce que las comunidades autónomas que presenten ese desempeño fiscal "tienen derecho a un volumen de incentivos".

Además, "tampoco va a pagar los 200 millones de la mensualidad del IVA de 2017", dado que "tampoco reconocen" esta partida, en una afectación de más de 2.500 millones entre todas las comunidades, según cifra.

ESTUDIA "ALTERNATIVAS" PARA LAS ENTREGAS A CUENTA

Así, mientras el Gobierno "no tiene previsto" pagar la mitad de los 700 millones, sobre los 330 millones de las entregas a cuenta, "tampoco garantiza su pago", "y lo único que dice es que están estudiando alternativas".

Preguntado por la prensa acerca de si dan por perdido la mitad de esa deuda que el Gobierno descarta abonar, asegura que "en esta vida no hay nada perdido", mientras Galicia "seguirá presionando" con el "conjunto de comunidades", porque es dinero que "legítimamente" les corresponde, ya que está recaudados por el Estado, "pero no son suyos", sino de las autonomías.

"YA ESTÁ BIEN DE CHANTAJES"

"Estamos a mediados de septiembre y ya pasó el tiempo de las excusas. Ya está bien de jugar con los recursos de todos los gallegos y, sobre todo, ya está bien de chantajes", ha dejado claro. "El Gobierno central tiene la obligación de dialogar, no de chantajear", apostilla.

Recuerda que los Presupuestos Generales del Estado fueron rechazados en febrero, por lo que se pregunta "por qué no hizo nada durante estos siete meses" para "terminar con esta situación de bloqueo".

En este sentido, asegura que "la Xunta no se va a rendir" y seguirá trabajando con "la máxima serenidad" y "lealtad" para que se pague la deuda "existente con todos los gallegos". "Las deudas hay que pagarlas", sentencia.

INCUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT

Por todo ello, lamenta que se vive una situación "sin precedentes" en la que Galicia no puede disponer de 700 millones, 530 de los cuales "están contemplados en los presupuestos vigentes" de 2019.

La pasada semana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó la posibilidad de que Galicia incumplirá el déficit si hay "colapso" de las haciendas autonómicas, mientras garantizó que no va a "recortar".

Sobre esta cuestión, Valeriano Martínez ha incidido: "Para nosotros el déficit no es más que un resultado". Defiende que "lo más importante" para las comunidades autónomas "es prestar" los servicios. "No vamos a hacer ningún tipo de recorte, y el resultado numérico será el que sea", añade.