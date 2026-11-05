La Xunta amplía la alerta por sequía hasta 59 ayuntamientos por el "descenso sostenido" de las lluvias

Vista aérea del embalse de Eiras, a 5 de noviembre de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha decidido extender la declaración de alerta por escasez de agua a cuatro nuevos sistemas de la demarcación Galicia-Costa, que se corresponden con las zonas de Ferrol, A Coruña, la costa de Pontevedra y Vigo, ante el "descenso sostenido" de las precipitaciones. El número total de municipios en este nivel se eleva desde los 32, que se encontraban desde agosto en esta situación, hasta los 59 ayuntamientos.

La decisión se ha tomado este jueves en una nueva reunión de la Oficina Técnica da Seca, a la que han acudido el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, y el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Tras adoptar esta medida, un total de 123 municipios permanecen parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la escasez coyuntural de agua.

Junto a las unidades que se incorporan ahora en la alerta, permanecen las del río Lérez y el río Anllóns. Al aumentar el número de ayuntamientos en este nivel --el segundo más elevado de los tres contemplados en el plan--, las localidades que se encuentran en prealerta bajan desde los 91 hasta los 64.

La decisión de ampliar la afectación de esta fase se adoptó tomando en consideración "desde un punto de vista técnico" diversos factores, como son los datos y las previsiones meteorológicas, el caudal medio de los ríos, la ocupación de los embalses y otros indicadores, según recoge la Consellería.

Esta fase permite intensificar las medidas para conservar los recursos disponibles. Según las necesidades de cada sistema, pueden adoptarse limitaciones sobre usos no prioritarios como el baldeo de calles, el llenado de piscinas y el riego de jardines, entre otras medidas para reducir el consumo.

En declaraciones previas a la reunión, Vázquez admitió el actual "momento de preocupación", al que ya se refirió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aunque aseguró que la situación es "mejor" que la del 2017: "A pesar de que el momento en cuanto precipitaciones fue bastante peor que en 2017, todas las medidas que se fueron adoptando en los últimos años van dado su resultado".

De igual modo, insistió en que desde Augas de Galicia se seguirá haciendo el seguimiento habitual de cara a estar "preparados ante cualquier situación eventual" y poder adoptar cualquier tipo de medida, con un "especial énfasis" en Ferrol, A Coruña y Vigo, zonas que actualmente presentan un volumen "más bajo".

Aparte de los ayuntamientos afectados, en el resto de Galicia-Costa se mantiene la "normalidad" desde el punto de vista de la escasez. Según los últimos datos disponibles, los embalses de la demarcación se sitúan al 38,04 % de su capacidad, casi 37 puntos por debajo del nivel registrado en las mismas fecha de 2025.

SEQUÍA PROLONGADA

En este contexto, aunque se prevén precipitaciones para los próximos días, "el escenario actual sigue marcado por una reducción de las precipitaciones sostenida en el tiempo". Por este motivo, la Xunta mantendrá la situación de sequía prolongada activada en la anterior reunión de la Oficina Técnica da Seca, celebrada el pasado 15 de octubre.

Esta declaración no implica por si misma restricciones en los usos y consumos, como sí lo hacen las distintas fases de escasez. La Consellería incide en que, a efectos prácticos, las limitaciones y posibles medidas de ahorro "seguirán dependiendo de la fase de escasez en que se encuentre en cada sistema".

Eso sí, cumpliendo ciertos parámetros y cuando sea posible, el plan autonómico contempla que esta declaración permita una mayor flexibilidad a la hora de aplicar el régimen de caudales ecológicos, que se define como el agua necesaria para preservar el entorno adecuadamente.

LLAMAMIENTO AL "USO RESPONSABLE" DE AGUA

Por otra parte, en respuestas a preguntas de la prensa, Vázquez rechazó hablar de "alarma" y realizó un llamamiento al "uso responsable de agua" a todos los consumidores --incluidas entidades públicas y privadas-- para "no llegar a momentos más complejos". También pidió hacer "esfuerzos" en cuanto a cuestiones de pérdidas y fugas de agua, "que son bastante importantes", añadió.

"Ahora mismo, en base a las predicciones de ahora, tenemos suficiente para bastantes semanas, pero tenemos que seguir porque saben que, sobre todo con respecto a las predicciones meteorológicas, esto puede cambiar de dos en días", matizó.