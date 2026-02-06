La Xunta analiza con el embajador de Japón las relaciones económicas entre Galicia y el país asiático

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, se reúne con el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha analizado este viernes con el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, las relaciones económicas y comerciales entre Galicia y el país asiático.

Según ha informado la Xunta, el encuentro, en el que también ha participado el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, da continuidad a las relaciones institucionales entre Galicia y Japón.

Unos lazos, que conforme ha indicado, se han fortalecido en los últimos años tanto por las visitas realizadas a la comunidad por el anterior embajador japonés como por el incremento de las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes.