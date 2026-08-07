La Xunta anticipa novedades en las reincorporaciones de las bajas laborales tras firmar el preacuerdo del plan

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González (c), junto al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites (i), y el secretario xeral de UGT, Cristóbal Medeiros (d), a 7 de agosto de 2026.- XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha firmado junto a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la UGT --único sindicato que se mantiene en el diálogo social-- el preacuerdo que servirá de base para el plan para actuar sobre las bajas laborales y otras "ausencias al trabajo evitables", como llama al "uso injustificado o abuso de la prestación". Sin embargo, no desvelará el detalle del contenido hasta que esté dotado presupuestariamente y reciba la aprobación del Consello.

Entre otros, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, ha avanzado que incorporará "mecanismos novedosos" de acompañamiento en las reincorporaciones al trabajo. Según ha ampliado UGT, el borrador pretende implantar programas de prevención avanzada y servicios de apoyo psicológico y musculoesquelético para pymes, crear unidades especializadas en estos mismos ámbitos y la simplificación de trámites burocráticos. Además, pretende ampliarse la "colaboración" de las mutuas en la realización de pruebas de trastornos musculoesqueléticos.

Este viernes, José González ha sellado este primer acuerdo junto al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, y el secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, que ha celebrado un "cambio de enfoque" del plan. "Conseguimos que cambiara del control al cuidado", ha asegurado Medeiros. Por su parte, Vieites ha hecho hincapié en que, aunque los derechos de los trabajadores son "importantes", la competitividad de las empresas era "fundamental" para él en el planteamiento del plan.

Con un total de 37 medidas --según el sindicato presente--, el 'Plan integral para a mellora da prevención, o benestar laboral e a reincorporación saudable ao traballo en Galicia 2026-2029' estará articulado en tres ejes principales. Estos son: la mejora de la prevención y el bienestar laboral; la mejora de la atención sanitaria, donde Sanidade tendrá una "importante" participación, y la corresponsabilidad de la prestación.

José González, que prescinde en todo momento del término 'absentismo laboral' e insiste en la "precisión terminológica", fija dos objetivos generales. Por una parte, "evitar que haya bajas", aclarando que aquí se refiere a las incapacidades temporales por contingencias comunes, donde todos los implicados detectan que "está la problemática principal". En este apartado, ha apelado a la mejora de la prevención y a "evitar su prolongación innecesaria".

Por otra, este conjunto de medidas también pretenden "reducir el impacto" de lo que el plan llama "ausencias del trabajo evitables", que, aunque admite que es un "fenómeno minoritario", define como "el uso injustificado o abuso de la prestación". "Ahí también queremos actuar", ha precisado el responsable autonómico.

AVANCE DEL CONTENIDO

Aunque González ha querido preservar la mayoría del contenido en secreto, ha anticipado, sin entrar en detalle, que introducirá "mecanismos novedosos" de acompañamiento en la reincorporación al trabajo "con medidas que contribuyan a evitar recaídas". También traerá un refuerzo de los medios materiales y humanos del Instituto Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).

Además, el eje de bienestar laboral estará guiado por una estrategia que deberá desarrollarse "en colaboración cos agentes sociales". De igual modo, la Xunta ha incluido una solicitud al Gobierno central de mejoras en cuestiones de su competencia exclusiva.

En el comunicado emitido por UGT tras atender a los medios, la central sindical ha ampliado el contenido de las medidas propuestas. De este modo, ha avanzado que el apartado de bienestar laboral incluirá programas de prevención avanzada y servicios de apoyo psicológico y musculoesqulético para pymes.

Por su parte, el eje de la atención sanitaria contempla unidades especializadas en trastornos musculoesqueléticos y salud mental, circuitos de recuperación funcional, el refuerzo de la Atención Primaria y la simplificación de trámites. "Y el tercer eje se centra en la corresponsabilidad de todos los actores implicados, pero con una cuestión que, para UGT, es fundamental, con pleno respeto a los derechos de las personas trabajadoras", ha añadido.

Preguntado por si el plan dará un mayor papel a las mutuas, el conselleiro ha negado que esto vaya a ser así y ha remarcado que las altas y las bajas son dadas por los profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas). "A partir de ahí, hay capacidad para trabajar en colaboración con otras entidades y organismos, como pueden ser las mutuas. Nada que no diga el Gobierno central tampoco", ha asegurado.

Eso sí, sí ha indicado que permitirá, en la línea de otros convenios "firmados a nivel nacional", que las mutuas puedan colaborar, especialmente en lo referido a trastornos musculoesqueléticos. Esto, según ha señalado UGT, se traducirá en que podrá adelantar las pruebas "siempre que quiera el trabajador".

HORIZONTE TEMPORAL

En cuanto a los próximos pasos, González espera que el texto sea debatido en el Consello "de la forma más ágil posible", previsiblemente en septiembre. Una vez obtenga el 'sí' de la Xunta, también deberá ser validado en los órganos internos del resto de agentes involucrados. En este sentido, UGT pone como condición que el plan tenga asignados como mínimo 18 millones de euros, cantidad de la que excluye la parte vinculada a Sanidade.

A continuación, en lo que queda de 2026, se implantarán los instrumentos de gobernanza y, después, se le asignará un presupuesto para el periodo 2027-2029, en el que se pretende hacer el despliegue de las medidas planteadas.

AUSENCIA DE CC.OO. Y CIG

El grupo de trabajo dentro del que la Xunta ha elaborado el plan está al amparo del diálogo social, que institucionalizó con la aprobación de un decreto en abril. Aunque CC.OO. estuvo presente en su creación, después se descolgó crítico con la forma de actuar de la Xunta, de modo que está ausente, como ocurre desde hace años con la central mayoritaria en Galicia, la GIG.

Cuestionado por este asunto, el conselleiro considera que UGT es un sindicato "suficientemente representativo" para decir que el diálogo social ha contado con "las dos partes" de los agentes sociales --patronal y sindicatos-- y ve demostrado que ambas "se pueden entender y consensuar" un plan.

"Habrá que preguntarles a CC.OO. y CIG por qué no se han posicionado en este tema", ha retorizado. José González les ha reprochado "no sentarse" a hablar de cuestiones como la mejora de la gestión de los procesos de incapacidades temporales por contingencias comunes, "evitando las prolongaciones innecesarias cuando se deban a causas corregibles". Esto es algo que, en palabras de González, se hará "sin poner en duda el derecho de los trabajadores a su salud y la autonomía y el criterio clínico de los profesionales sanitarios".

CRÍTICAS DE CIG Y CC.OO.

Por su parte, tras la firma de este viernes, la CIG ha criticado que el precuardo suscrito "no introduce ninguna modificación de fondo al respecto de las políticas impulsadas por el PP" y que "blanquea" las "mentiras repetidas mil veces" por la patronal.

"Cambia la denominación de la problemática de las bajas laborales, pero consolida un modelo basado en el control de las personas trabajadoras, en el refuerzo del papel abusivo de las mutuas y la criminalización de las bajas médicas", ha rechazado su secretario, Paulo Carril, a través de un comunicado.

Del mismo modo, CC.OO., considera que las soluciones "no pueden llegar a partir de una diagnosis que culpabiliza a las personas trabajadores", lo que, a su modo de ver, fue el "punto de partida" de la Mesa do Diálogo Social y que llevó a la organización sindical a salirse de la misma.