La Xunta y el Ayuntamiento de Santiago trabajarán para colaborar en la desestacionalización del turismo

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la concejala de Turismo, Míriam Louzao, reunidos, a 7 de mayo de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago trabajarán conjuntamente para establecer vías de colaboración de cara a la desestacionalización del turismo en la capital gallega. Esta es la principal conclusión que ambas Administraciones han trasladado después de la reunión entre el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la concejala de este ámbito, Míriam Louzao.

Con todo, la también teniente de alcaldesa ha lamentado, a través de un audio remitido a los medios, que esta haya sido la primera reunión en tres años de mandato, por lo "esperaba avances más concretos" al estar "a estas alturas" del mismo. Louzao espera que a partir de ahora "se normalice" la relación entre ambas instituciones.

"En todo caso, hemos acordado establecer nuevos encuentros para ir concretando acuerdos y compromisos firmes, entre los que hablamos de una colaboración específica de Turismo de Galicia en programas que el Ayuntamiento está diseñando para incentivar la desestacionalización", ha expresado.

Por su parte, el Gobierno gallego, en una nota de prensa, ha asegurado que este acuerdo se materializará "sobre todo en aquellas medidas ya impulsadas por la Xunta". También ha apuntado que esta colaboración se traducirá en el intercambio de información recogida por ambas partes en distintos puntos de Compostela "para así disponer de más datos a la hora de diseñar las políticas turísticas que se adopten en el futuro".

En este sentido, Xosé Merelles ha destacado que su departamento tiene instalados dos sensores en lugares estratégicos de la ciudad y que el Ayuntamiento dispone de una red propia, de modo que "todos ellos proporcionan datos de interés local" que han acordado compartir, según la Xunta.

XACOBEO 2027

"Toda esta información conjunta nos dibuja un escenario en el que preparar mejor el Xacobeo 2027", ha remarcado el director de Turismo de Galicia sobre otro de los temas abordados en la reunión y en el que habrá que sumar al Arzobispado de cara a la ordenación de los flujos.

Merelles ha resaltado el trabajo avanzado por la Xunta en el diseño y planificación del próximo Año Santo ejemplificándolo con el Plan director de Patrocinios do Xacobeo 2027 y el programa 'O Teu Xacobeo'. Igualmente ha manifestado su intención de "compartir esta información con el Ayuntamiento para poder garantizar el éxito de las iniciativas, pero también la satisfacción de quien participa en ellas".

En este ámbito, Louzao ha solicitado la convocatoria de la Comisión de Xacobeo y Merelles le trasladó --según el Ayuntamiento-- que "valorará convocarla en los próximos meses".

ÁMBITO AEROPORTUARIO

En materia aeroportuaria, la concejala de Turismo de Santiago ha reclamado al Gobierno gallego un "cambio de postura" y ha pedido de nuevo que "lidere una verdadera política de país". En este sentido, han abordado la aportación de 100.000 que la Xunta hará para la promoción de cada nueva ruta área captada --con un máximo de dos por aeropuerto y año--, una cantidad que Louzao ve "ridícula".

Asimismo, ha criticado que "no ha concretado todavía los términos de cómo serán estos convenios", aunque "sí ha confirmado que podrá ser en este mismo ejercicio". De otro modo, Merelles ha resaltado el trabajo realizado en el grupo de trabajo creado en el marco del comité de coordinación, "en el que se trabaja para recuperar e incrementar la conectividad de la Comunidad".