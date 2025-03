A Xunta cambiará a lei para poder exercer a acción popular en procesos penais por violencia no deporte

Habilitará en modo proba a 'app MoBT' en dúas concesións de transporte autonómico, que permitirá aplicar descontos directamente con QR

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou que a Xunta impulsará a modificación da lei do deporte de Galicia para que o Goberno galego poida exercer a acción popular nos procedementos penais por violencia no deporte, na forma e condicións establecidas pola lexislación procesual.

Trasladouno nunha comparecencia na Cámara autonómica, onde remarcou que se expón como "unha medida disuasoria" e "un paso máis" no traballo impulsado por "o conxunto do sistema do deporte galego" --citou a federacións, á Comisión do Control de Violencia, aos equipos, os clubs e a propia Xunta, entre outros--.

"Un traballo a pesar do que, lamentablemente, non se poden evitar casos como o que recentemente se deu en Sanxenxo", manifestou, en referencia ao falecemento, o pasado mes de febreiro, dun afeccionado que resultou agredido nun partido de balonmán na localidade pontevedresa e que morreu após dous meses na UCI.

Calvo defendeu que o deporte "contribúe a fomentar valores positivos como o traballo en equipo, a disciplina ou o respecto" e esgrimiu que non se pode consentir que "todo o traballo que se fai cos escolares" no deporte de base para inculcar estes principios "estráguese" por actitudes "descontroladas, violentas e inaceptables".

Actitudes, dixo, que se dan "nas canchas ou nas bancadas" por parte de "algúns individuos, xa sexa en calidade de xogadores ou de espectadores", e que dan lugar a determinados incidentes que, "por moi excepcionais" que sexan, non se poden consentir.

"Seguiremos consentindo aos nosos deportistas, do deporte de base, de categorías inferiores, até aos deportistas de elite, porque o deporte educa en valores e os seus éxitos tamén contribúen a facer marca Galicia", aseverou, antes de insistir en que a Xunta non permitirá que ese traballo se embace con "condutas desafortunadas e intolerables e uns poucos incontrolados".

"Tolerancia cero á violencia dentro e fóra das canchas. E illamento e persecución sen cuartel a quen exerzan condutas agresivas a través do protocolo de protección de nenos e adolescentes fronte á violencia no deporte e desde a Comisión Galega de Control dá Violencia, pero tamén desde os xulgados", resolveu.

E sen saír do ámbito deportivo, a Xunta continuará mantendo o apoio ao deporte desde a base con iniciativas como o programa 'Xogade' até o alto nivel. O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes a declaración de interese autonómico do proxecto do Centro de Alto Rendemento de Galicia coa previsión de licitar a finais de 2026 os proxectos das obras das instalacións.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN

Mentres que a deputada popular Paula Prado reivindicou a xestión da Xunta e o parlamentario de Democracia Ourensá Armando Ojea denunciou insuficientes investimentos en Ourense, a parlamentaria do PSdeG Pomba Castro e o nacionalista Iago Tabarés incidiron en cuestións como a polémica dos cambios de sedes do Mundial, ou as responsabilidades de distinta índole que agrupa o departamento de Calvo.

Tabarés incidiu no "cero" competencias transferidas a Galicia nos últimos anos, baixo o mandato do PPdeG, e Prado lembroulle que recentemente se pechou as relativas a xestión do litoral. Máis aló, o dirixente nacionalista demandou que as axudas a cooperación da Xunta céntrense os proxectos en Palestina.

Pola súa banda, no ámbito exterior, o conselleiro explicou que a Xunta seguirá defendendo na Unión Europea os intereses dos galegos e continuarase "fortalecendo" a conexión co país veciño desde a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. O próximo mes de maio marcarase "un novo fito" coa constitución dunha nova Agrupación Europea de Cooperación Territorial: a 'Raia Seca', que abarca case 3.200 quilómetros de superficie, 18 concellos de ambas as marxes da fronteira e 72.000 habitantes.

MOBILIDADE E TRASPASO DE COMPETENCIAS

Calvo tamén avanzou que a Xunta habilitará en modo de proba a nova aplicación móbil 'MoBT'. Acódelas usuarias poderán empregala para pagar os seus desprazamentos a través da identificación dun código QR en dúas concesións de transporte autonómico, isto é, en todas as liñas que discorren polo leste da comarca de Santiago e o norte da comarca do Deza, que conecta Santiago de Compostela con Touro e Arzúa, e na Liña Conecta, que une A Coruña e Lugo.

Coa nova 'app', aplicaranse automaticamente os descontos aos que teñan dereito acódelas usuarias e, ademais, poderanse planificar viaxes, realizar reservas en servizos baixo demanda, consultar o histórico de viaxes e xestionar o moedeiro virtual.

En materia de mobilidade, avanzou que, após a posta en marcha o pasado xaneiro da primeira Liña Conecta entre A Coruña e Lugo, porase en funcionamento a segunda liña dos servizos directos entre cidades galegas e coa previsión de que comece a operar antes de finais deste ano.

Na comparecencia tamén lamentou a falta de avances do Executivo estatal en infraestruturas estratéxicas como a AVE Vigo-O Porto ou o Corredor Atlántico. E queixouse da "historia interminable" do traspaso da AP-9 e de que mesmo o procedemento para ceder a xestión do litoral, xa pechado, está "a alargarse de forma inxustificada".

FUTURA LEI DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Calvo reivindicou o compromiso da Xunta coas entidades locais e incidiu en que, igual que é preciso impulsar a modificación do financiamento autonómico, hai que facelo coa local, á vez que lembrou en que o Executivo autonómico traballa no anteproxecto da lei de administración local co obxectivo de remitilo ao Parlamento este ano.

A futura norma adaptarase á realidade actual "modernizando o marco xurídico das entidades locais para potenciar a súa autonomía". Entre as súas novidades inclúese a figura das áreas funcionais de carácter temporal como fórmula de cooperación durante un máximo de cinco anos, cando se debería constituír como entidade local de carácter supramunicipal.

No ámbito das emerxencias, continuarase actualizando os plans, igual que se avaliará con simulacros os vixentes e nos próximos meses elaboraranse novos como o Plan especial ante risco radiológico en Galicia (Perrgal) e outro ante os riscos derivados dos fenómenos meteorolóxicos (Meteogal).

AVISO SOBRE A POLICÍA AUTONÓMICA E AUTOPSIAS PSICOLÓXICAS

En materia de seguridade, reclamou ao Ministerio do Interior a cobertura das 157 prazas vacantes na Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), que actualmente conta con 343 axentes fronte aos 500 que lle corresponden na comunidade.

E na liña de ocasións anteriores, advertiu que, se non hai un acordo, a Xunta poderíase ver abocada "en próximas datas" a deixar de prestar "algunhas das funcións" que presta na actualidade.

E anticipou o impulso de iniciativas "innovadoras" como o plan de prevención e postvención das condutas suicidas do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga) en colaboración co Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Este será un proxecto pioneiro co obxectivo de establecer perfís epidemiolóxicos e ofrecer a posibilidade de realizar a autopsia psicolóxica ás familias das persoas falecidas ou identificar factores de risco, que permitan aos servizos asistenciais fixar un plan estratéxico de prevención da saúde mental.