La Xunta carga contra que "no se movió una coma" del modelo de financiación y llama a rechazarlo en el Congreso

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda, Miguel Corgos, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El Ministerio convoca este lunes a las Comunidades - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Corgos asegura que va a "luchar" contra que Galicia pase a ser "la tercera peor financiada de todas las comunidades de régimen general"

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha cargado contra lo que define como una "negociación impostada" sobre financiación autonómica este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en donde "no se movió una coma de la propuesta inicial del Gobierno".

A preguntas de los medios a la salida de la reunión en Madrid, el conselleiro ha lamentado que teme que no habrá cambios en el trámite parlamentario, pero hace un llamamiento a que el Congreso rechace este acuerdo "ante la oposición tan grande" entre las comunidades, pues espera que en la Cámara baja "también se refleje esa divergencia".

Así, considera "inconcebible la "falta de sentido de Estado del Gobierno" ante "la oposición de todas las comunidades autónomas, excepto la promotora de este sistema de financiación", en alusión a Cataluña, y a la que "también se unió Canarias, pero por motivos que no tienen que ver con el sistema de financiación".

Corgos insiste en reprobar que el Gobierno vaya a "seguir adelante con esta reforma del sistema de financiamiento hecha a medida de quien la propone". "Evidentemente, lo que pasa es que no se puede mover ninguna coma de la propuesta inicial de sus socios, en este caso de Esquerra Republicana", se queja, por lo que "no hay capacidad de maniobra ni de negociación".

Y es que expone que "están cerrados los números" de antemano, por lo que "esto es un juego de suma cero, y los números que tienen cerrados en el acuerdo son los que van a ir finalmente a su propuesta".

Contrapone que mientras Cataluña contó con "información privilegiada" para "forzar inclusiones" en el modelo, el resto de comunidades se encontraron con "un plato cocinado ya".

"Lo que hizo el Gobierno fue sacrificar un modelo equitativo, beneficioso, para todas las comunidades autónomas por sacar adelante sus acuerdos partidarios. Entonces, eso tiene que tener una consecuencia en el Congreso", concluye.

"TERCERA PEOR FINANCIADA"

De tal forma, el conselleiro de Facenda asegura que la Xunta va a "luchar" por que se tumbe en el Congreso este nuevo modelo en el que, a su juicio, Galicia va a sufrir una "infrafinanciación".

Incide en que informarán "sobre cuáles son las consecuencias" para Galicia de este modelo que "hace que pase de ser una comunidad que está ligeramente financiada por encima de la media a ser la tercera peor financiada de todas las comunidades autónomas de régimen general.

"Nos está condenando a la infrafinanciación su propuesta". "Eso los gallegos no lo van a aceptar", avisa.

CRÍTICAS DE CONSEJEROS DEL PP

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha actuado este viernes de portavoz de las comunidades del PP al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se ha aprobado la propuesta de reforma de financiación autonómica, por lo que ha lamentado que siga adelante, aunque ha dicho que espera que el Congreso lo acabe tumbando porque "solo privilegia" a Cataluña.

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en declaraciones a los periodistas después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que Cataluña y Canarias han salvado el plan de financiación autonómica del Gobierno.

"Nosotros lo que esperamos es que este modelo de financiación, que solo privilegia y beneficia a una comunidad autónoma y que mantiene los agravios al resto, es que no se apruebe en el Congreso de los Diputados", ha proclamado.

Al ser preguntada por si las comunidades del PP se acabarían acogiendo en el caso de que salga adelante, la consejera andaluza cree que este proceso será "bastante largo", aunque augura que no saldrá adelante dada la "debilidad" del Gobierno.

Además de pronunciar los mismos argumentos que al inicio de la reunión para rechazar este plan del Gobierno, Carolina España ha reprochado al Ejecutivo central que no haya aceptado ninguna de las alegaciones del PP.

"Lo que ya estaba pactado, diseñado y cocinado con el independentismo es lo que han aplicado. No nos han dejado participar ni en el diseño ni luego en las posibles mejoras. Nosotros lo que esperamos, porque hemos pedido que se retire este modelo y que negocien con todas las comunidades autónomas que estamos aquí, incluidas las del PSOE, que es posible llegar a acuerdos", ha sentenciado.

VALORACIÓN DE CATALUÑA

En cambio, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, ha celebrado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) haya avalado el plan de financiación autonómica del Gobierno, y ha dicho que espera que los "críticos" puedan mejorar esta propuesta durante el trámite parlamentario.

Así ha reaccionado la consellera catalana en declaraciones a los periodistas al término de esta cita en Madrid, en la que tanto su voto con el de Canarias ha servido al Gobierno para aprobar su plan de financiación y llevarlo al Consejo de Ministros.

"Esperemos que todos aquellos que son críticos o que creen que el modelo podría ser mejor, aunque muchos han reconocido que era una buena base, lo puedan mejorar en ese trámite parlamentario", ha añadido la consellera.

En cualquier caso, Romero ha reconocido que el Govern está "satisfecho" en tanto en cuanto el modelo de financiación actual lleva doce años caducado, poniendo en valor la "valentía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para incorporar más recursos al sistema.

Sobre el tono de la reunión, la consellera catalana ha destacado que ha sido "correcto" y ha defendido que las comunidades del PP han transmitido su posición frontal, aunque cree que han terminado reconociendo que la base del modelo es positivo.