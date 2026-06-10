La Xunta carga contra el presidente de la Fegamp por el "tono crítico" en alegaciones a la ley de administración local

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto Viso, en una intervención en la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha cargado contra el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, por el "tono crítico" y "poco respetuoso" de las alegaciones de la institución municipalista al anteproyecto de la ley de administración local de Galicia.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la Comisión 1ª del Parlamento, la responsable autonómica ha contrapuesto la "actitud" de la Fegamp con "la mayoría de entidades del municipalismo gallego", así como de las diputaciones, a la hora de presentar alegaciones a la ley "con críticas constructivas" que, ha asegurado, "se plasmarán" en la norma.

Por el contrario, ha tachado de "preocupante" la posición adoptada tanto por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a quien ha acusado de lanzar "una ofensiva crítica" contra la ley "antes de su lectura", como del presidente de la Fegamp.

"INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA"

Sobre Alberto Varela, la directora xeral ha afeado la "instrumentalización política" que, a su juicio, realiza de este proceso de alegaciones, ya que, ha añadido, el Gobierno gallego desconoce "si las alegaciones fueron sometidas a debate y votación en los órganos de debate de la institución".

En este sentido, ha señalado que la Xunta solicitó al presidente de la Fegamp el resultado de la votación para "conocer el peso de las alegaciones y ponderar las distintas sensibilidades", pero, según ha denunciado, "no se obtuvo respuesta".

"No sabemos si la comisión ejecutiva de la Fegamp debatió estas alegaciones antes de su presentación. La Fegamp no puede apelar a todos los ayuntamientos para impugnar un texto legislativo si esos ayuntamientos y diputaciones no tuvieron la oportunidad de presentarse", ha censurado.

A continuación, ha afeado que las alegaciones de la entidad que representa a los municipios gallegos "destacan por un tono crítico y poco respetuoso" que, en su opinión, "contrasta con la naturaleza técnico-jurídico que deberían tener".

Por todo ello, ha vuelto a criticar la "actitud" del presidente de la Fegamp, a quien ha acusado de usar la institución "como una plataforma de confrontación contra la Xunta".

En esta línea, Natalia Prieto ha lamentado que este mismo martes la Xunta se reunió con la Fegamp para debatir las alegaciones, en un encuentro en el que, según ha trasladado, pese a ofrecer "toda clase de facilidades", no acudió ni el presidente del Fegamp, ni los vicepresidentes de PSdeG y BNG.

ALBERTO VARELA: "ES VERGONZOSA"

Tras la comisión parlamentaria, en declaraciones difundidas a los medios, el presidente de la Fegamp ha tachado de "vergonzosa" la intervención de la directora xeral, censurando que "utilice el Parlamento para atacar a los que considera rivales políticos".

"La Fegamp siempre va a trabajar en defensa del interés del municipalismo como lleva haciendo todos estos años y de la misma manera", ha defendido.

Asimismo, Varela ha tildado de "ridículo" que con el acuerdo por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) la Xunta considerase a la Fegamp "una herramienta útil" e "inteligente" y ahora, "por no decir que sí" a la ley de administración local, "en la que no ha habido consenso ni participación", se la califique como "un órgano destructivo".

En todo caso, para el responsable municipalista, la Fegamp "va en la línea correcta", apuntando que prueba de ellos es que "ayuntamientos del PPdeG rechazan la ley".