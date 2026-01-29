La Xunta carga contra Sánchez tras admitir el TC el recurso por los cambios del eólico: "Tendremos 2.000 molinos más"

Archivo - La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, ha cargado este jueves contra el Gobierno central y contra el presidente Pedro Sánchez por el recurso contra varios preceptos de la ley de medidas que acompañó a los Orzamentos de 2024 (incluido el de las repotenciaciones eólicas), tras ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (TC).

En declaraciones difundidas a los medios, Lorenzana ha recordado que entre los preceptos recurridos --además de un artículo que implicaba cambios para tratar de agilizar las ayudas de dependencia-- están modificaciones legales que "obligaban a los promotores a eliminar 2.000 molinos" en Galicia y a vender parte de la electricidad producida a menor precio.

"De momento, mientras dura la tramitación del recurso y la suspensión de nuestra ley, que es autonómica, Sánchez ha conseguido que en Galicia, en los próximos años, vamos a tener 2.000 molinos más y a pagar más por la luz", ha afeado.

A renglón seguido, ha añadido que "lo poco que queda del PSdeG en Galicia, con el señor (José Ramón Gómez) Besteiro a la cabeza la verdad es que se están luciendo".

"De los creadores de 'mire qué bien, qué orgulloso estoy, que ahora Lugo se acaba de quedar sin conexión eléctrica y sin industria', llega ahora el segundo capítulo, que es 'qué contento estoy, cuantos más molinos haya en Galicia, mejor", ha continuado la conselleira de Economía.

Finalmente, ha situado como "actriz invitada" de esta "serie de desgracias" que, a su juicio, se está produciendo en Galicia "a costa del PSOE", a la líder del BNG, Ana Pontón. "Ojalá me esté equivocando, pero yo creo que antes va a preferir apoyar que los gallegos paguemos más de luz y que haya muchos más aerogeneradores que reconocer una buena idea del Gobierno gallego", ha zanjado.