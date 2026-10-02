La Xunta celebra la sentencia del TSXG sobre el parque eólico de Bustelo y espera el desbloqueo de más de 90

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participa en un acto del Clúster de energías renovables de Galicia. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha calificado de "excelente noticia" que el TSXG haya desestimado el recurso contra la resolución por la que la Xunta otorgó las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico de Bustelo y espera que suponga el desbloqueo de "más de 90" que continúan suspendidos.

Para la responsable autonómica, la sentencia que trascendía este jueves "confirma la doctrina del Tribunal Supremo ya en varias sentencias", además de "confirmar los criterios de tramitación de la administración gallega".

Así, en declaraciones a los medios este jueves, María Jesús Lorenzana ha reivindicado que se trata de "una excelente noticia" tanto desde el punto de vista económico como industrial.

Ante los costes "tan elevados" de la energía, la conselleira de Industria ha subrayado que "avanzar en la energía renovable es fundamental".

En esta línea, ha insistido que es una "buena noticia" que se confirmen los criterios del Supremo" porque "da seguridad a las inversiones", por lo que ha mostrado su deseo de que "continúen", ya que hay "más de 90 suspensiones".

"El eólico está superjudicializado y esperemos que se vayan confirmando los criterios del Tribunal Supremo en la comunidad", ha remarcado antes de mostrar su confianza en los criterios de los técnicos de la Xunta que tramitaron los procedimientos.

En este contexto, ha recordado que "la situación de judicialización" tiene su origen en "determinadas asociaciones ambientales, sindicales y algún partido que están detrás de ese recurso".

"UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la sentencia supone "un punto de inflexión" y confirma que la Xunta "actuó con rigor y con plenas garantías ambientales", así como "conforme a la legalidad".

Asimismo, Vázquez ha subrayado que han sido "años de recursos promovidos siempre por los mismos" que, ha lamentado, "han mantenido paralizados proyectos en Galicia" y que "pusieron en vilo no solo parte de la economía", sino también "frenar las emisiones de CO2".

Tras manifestar que la Xunta "respeta las decisiones judiciales, incluso cuando no las comparte", la conselleira ha aseverado que ha habido pronunciamientos "que han ido desmontando uno a uno a aquellos que decía que todo estaba mal hecho".

"Esos que no querían absolutamente nada, al final tampoco daban ninguna respuesta, porque si no tenemos energía limpia, ¿qué tipo de energía queremos? ¿Queremos una Galicia neutra desde el punto de vista climático? Hay que prescindir de energía fósil, ¿qué alternativa dan estos que dicen no a todo?", ha reiterado la responsable autonómica, que también ha agradecido el trabajo de los técnicos autonómicos.

Por todo ello, Ángeles Vázquez ha dicho esperar que a partir de ahora el Gobierno gallego pueda seguir con su planificación, "que parte de Galicia, pero que está perfectamente alineada con Europa".

NUEVO PLAN EÓLICO

Mientras, María Jesús Lorenzana, cuestionada en un acto en Santiago sobre qué supondría ese desbloqueo de la eólica, Lorenzana ha sostenido que Galicia se encuentra en una situación "de parálisis", pero ha destacado que la Consellería, tal y como ha avanzado, tendrá preparado entre finales de año y principios de 2027 el documento de inicio del nuevo plan sectorial eólico.

"Nos comprometemos a aprobar ese plan y a trabajar según un calendario y podemos decir que estamos cumpliendo", ha apuntado para, a renglón seguido, señalar que en estos momentos los diferentes departamentos de la Xunta están acabando la fase de redacción del borrador.