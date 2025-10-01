La Xunta cierra una vivienda comunitaria de mayores en Amoeiro (Ourense) al detectar irregularidades graves

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha decretado el cierre de una vivienda comunitaria de mayores, de titularidad privada, en el municipio ourensano de Amoeiro tras detectar inspección irregularidades en la gestión y atención después de que se presentara una queja.

Según fuentes de la Consellería de Política Social consultadas por Europa Press, en la vivienda residían seis usuarios que, tras ser informadas las familias, ya han sido realojados en centros públicos, cinco de ellos en Monforte de Lemos (Lugo) y otro en Barbadás (Ourense).

Estas mismas fuentes han señalado que todos se encuentran en buen estado y que fueron trasladados acompañados por personal de la Administración autonómica en coordinación con Cruz Roja.