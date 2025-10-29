La Xunta cifra en un 12,9% el apoyo a la huelga de docentes en su segundo día

Profesores se concentran con motivo de la huelga de educación, en el Instituto Valle Inclán de Pontevedra, a 28 de octubre de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha situado en un 12,9% el seguimiento de la huelga de docentes en los centros gallegos durante la jornada de este miércoles, que da continuidad al paro iniciado el martes. En su primer día, la Consellería de Educación apuntó a un seguimiento del 13,6%.

El paro laboral de 48 horas, convocado por CIG-Ensino y STEG, ha celebrado su segunda jornada este miércoles, precedido por una manifestación en Santiago y cierres de hasta 18 horas en seis centros educativos de Galicia. Durante esta mañana, se han celebrado nuevas manifestaciones, descentralizadas en las cuatro capitales de provincia.

En declaraciones a Europa Press, la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, advirtió el martes de que "no va a entrar en el debate de los números" y acusó a la Consellería de Educación de dar el mismo número que en la huelga del 25 de septiembre.

"Tenemos claro que la huelga está siendo un éxito. Está teniendo un éxito de participación en las movilizaciones, también en las protestas que en los propios centros educativos se están haciendo con pancartas o con profesorado manifestándose en redes", manifestó Arroxo.