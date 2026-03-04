La Xunta cifra en 50.000 los gallegos retornados entre 2018 y 2024 y defiende que Galicia ganó 140.000 habitantes más

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, a 4 de marzo de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Galicia recibió en torno a 50.000 personas retornadas entre 2018 y 2024, es decir, desde que la Xunta puso en marcha su estrategia 'Galicia Retorna'. Esta es la cifra aportada por el propio secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, que ha comparecido este miércoles en el Parlamento para dar cuenta de las medidas emprendidas por el Gobierno gallego en este ámbito.

También ha defendido, apoyándose en la cifra del saldo migratorio recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que Galicia ganó 140.000 habitantes. Utilizó este dato para defenderse de las críticas del BNG y el PSOE, que criticaron la marcha de cerca de medio millón de gallegos desde el 2009, año desde el que el PP ha gobernado consecutivamente en Galicia.

"Desde 2018, el saldo entre los que salen y los que vuelven, signfica que habría ciudades que estarían vacías y no: tenemos otras nuevas ciudades", ha respondido el responsable autonómico a la oposición. Por ejemplo, el saldo migratorio de 2024, que cifró en 30.000 personas, fue "el más alto" hasta el momento.

Desglosadas, las cifras de gallegos retornados reflejan, por lo general, un paulatino aumento, pese a la pequeña caída durante la pandemia: 6.900 en 2018; 6.500 en 2019; cerca de 4.000 en 2020; 7.700 en 2021; 7.900 en 2022; 8.450 en 2023, y 8.435 en 2024.

En este último año, el 85% fueron menores de 65 años y el 57%, menores de 45. En cuanto a los países de procedencia de las personas retornadas, Cuba, Suiza, Venezuela, Argentina y Estados Unidos ocuparon el podio. "Parece que las políticas que desarrolla la Xunta daño no hacen", ha ironizado.

"ESTO NO ES 'LAS GALLINAS QUE ENTRAN POR LAS QUE SALEN'"

Tanto el BNG como el PSdeG han criticado, en sus intervenciones, el casi medio millón de gallegos que han emigrado desde 2009. "Esto no es 'las gallinas que entran por las que salen'", ha censurado el nacionalista Daniel Castro. El diputado ha ironizado con que el pasado año "se batió un récord" al ser "en el que más gente se marchó", con casi 37.000 personas y un porcentaje "importante" de gente de entre 16 y 35 años.

La portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, ha tachado de "ineficaz" la estrategia autonómica, en la que ve una falta de "planificación territorial ligada a la ordenación productiva". En este sentido, ha pedido una mayor "coordinación entre las consellerías", que permita acompañar con medidas en materia de vivienda, sanidad y educación las políticas sobre migración.

"EFECTO ARRASTRE" EN LA INMIGRACIÓN

Por otra parte, el secretario xeral, ante una alusión de la diputada socialista, ha admitido que las cifras de inmigración "son más altas que las de retorno". "¿Sabe de qué países vinieron los inmigrantes en 2024? Venezuela, Colombia, Perú, Portugal, Cuba y Brasil. Le sonarán estos países, ¿verdad? Hay algún que otro gallego también", ha retorizado.

Con esta afirmación, Rodríguez Miranda ha querido dar a entender que estos países coinciden, en parte, con el listado de países de procedencia de los gallegos retornados. "Hay un efecto arrastre. La inmensa mayoría de las personas que vienen como inmigrantes, algunas de ellas son familias de nuestras familias y, en otros casos, son amigos cercanos de ellas", ha añadido.

En materia de inmigración, el secretario xeral también se ha posicionado: "Claro que decimos que vengan, pero de forma ordenada y regular". Por esta parte también ha recibido reproches de la oposición. Castro ve "bien" que "diga abiertamente que venga gente de otros países", pero censura la segunda parte de la oración y los "tintes verdes" --en alusión a VOX-- de otros discursos de representantes del PP: "Hay que tratarlos como seres humanos".