FOTO: La Xunta conmemora el 25N con llamamiento a que las víctimas denuncien: "Es la salida"- DAVID CABEZÓN @ XUNTA

A CORUÑA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha conmemorado el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con llamamiento de víctimas a denunciar. "Es la salida", ha aseverado una de ellas, la periodista Almudena de Urzáiz Rodríguez.

"Las nuevas maneras se convierten en nuevas amenazas cuando hablamos de violencia machista", ha sentenciado el titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, en un acto con presencia de otros representantes del Gobierno gallego, así como personas del ámbito social.

Con formato coloquio, en el Centro de Estudio Inmersivo de A Coruña, y con proyección de imágenes, vídeos y datos sobre la violencia de género, Rueda ha destacado la ley de la Xunta para abordar la violencia digital y ha mostrado su confianza en que sirva de ejemplo en otros territorios de España.

"Es violencia acosar también por redes sociales", ha sentenciado al incidir en esta cuestión. "Espero que quede aprobada la semana que viene", ha afirmado el presidente sobre la nueva ley. "No hará milagros", ha dicho convencido de que debe servir para que las víctimas sepan "que van a estar acompañadas".

"Seguiremos trabajando y hay que hacerlo en red", ha manifestado para indicar que esto "no va de ideologías". "Hay que actuar sin dudas", ha añadido.

PREVENCIÓN

Por su parte, la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ha incidido en la necesidad de dar una "atención temprana" a la víctimas y evitar caer en la "culpabilización" de estas. Además, ha apelado a la implicación de distintos ámbitos, como la colaboración con los centros educativos.

En el acto, se han abordado las medidas que incluirá la nueva ley gallega contra el acoso y la violencia digital. Así, se han explicado los avances que incluirá la misma para dar respuesta, entre otros aspectos, al ciberacoso o la difusión no consentida de material sexual.

La misma buscará reforzar la prevención y la detección de casos, además de promover un plan integral de formación de aquellos profesionales que trabajan con las víctimas. A ello, se sumará la aprobación en el próximo Consello de la Xunta de la convocatoria para 2027 de la prestación periódica de ayudas a víctimas de violencia de género.

TESTIMONIO DE VÍCTIMAS

"Denunciar, denunciar, denunciar", ha incidido la periodista Almudena de Urzáiz Rodríguez, víctima de violencia de género. "Nos puede ocurrir a todas y con múltiples formas, la única salida pasa por ahí", ha recalcado para admitir que "no es fácil". "El miedo te paraliza hasta el punto de que no ves salida", ha reconocido.

A su vez, Encarni Iglesias, presidenta de Stop Violencia de Género Digital, ha alertado del aumento de casos a través de Internet. "No podemos normalizar este tipo de violencia", ha indicado en un acto en el que han participado también representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan en este ámbito.