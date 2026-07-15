La Xunta contempla modificar la legislación sobre el gallego y se abre a negociar su presencia en la educación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la Xunta para actualizar el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega contiene alrededor de 700 medidas, que, entre otros aspectos, contemplan "reforzar" la presencia del gallego en las plataformas, "favorecer" su uso en espacios sociales y desarrollar un nuevo marco normativo y legislativo.

Respecto a este último, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se ha abierto a negociar con el resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Galicia la presencia de la lengua en la educación, que actualmente está marcada por el decreto para el plurilingüismo de 2010. "Siempre que exista la unanimidad necesaria", ha matizado.

Así lo ha trasladado a los medios al remate del acto organizado para presentar este plan, con el que el Gobierno gallego pretende marcar la "hoja de ruta" para el idioma en los próximos 10 años. Con todo, ni en su intervención en el propio evento ni en las declaraciones posteriores, ha entrado en el detalle de los cientos de medidas elaboradas.

En este sentido, ha indicado que el documento (de más de 400 páginas) ya está disponible para consulta y ha sido entregado en el Parlamento. La intención del Gobierno gallego con el acto --que ha contado con actuaciones musicales y varios testimonios-- era "escenificar la nueva etapa de amor de la sociedad gallega hacia su idioma".

No obstante, ha sido preguntado por los medios por la posibilidad de que, dentro del ámbito educativo, todas las asignaturas puedan ser impartidas en gallego. "El plan no entra en cuestiones tan concretas y tan decisivas como el tema del decreto. Habla de un marco normativo, de una estrategia general, en la que sí se recoge que puede haber ciertos ajustes que permitan actualizar la norma", ha expuesto.