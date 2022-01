La Xunta convoca 2.628 plazas en la oposición de educación, que los sindicatos tachan de "apresurada" y "restrictiva"

Los participantes en la mesa sectorial afean la actuación de Educación en cuanto al nuevo decreto y critican la "inseguridad jurídica" que plantea

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha presentado la convocatoria para las oposiciones de educación de 2022, por la que se habilitan un total de 2.628 plazas en 61 especialidades, pero que los sindicatos han criticado, tachándola de "apresurada" y "restrictiva".

Según ha explicado el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, en lo que respecta a las plazas de nuevo ingreso -más del 87%--, 950 serán para maestros, 1.171 para enseñanza secundaria, 45 para docentes oficiales de idiomas y ocho para los de artes plásticas y diseño.

En cuanto a la promoción interna, habrá 10 plazas para el acceso al cuerpo de inspectores de educación, 298 para acceder al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y otras dos para artes plásticas y diseño.

La convocatoria de estas plazas, que acumulan las ofertas de empleo de 2021 y 2022 -esta última esperan aprobarla en el próximo Consello da Xunta--, se publicará antes de que finalice el mes de enero en el DOG.

Con todo, no se incluyen en la convocatoria las 144 plazas correspondientes a las especialidades del extinto cuerpo de profesores técnicos de FP, que desaparece en la nueva ley educativa estatal y que deberá esperar a la concreción que resulte de la publicación de la ley de FP del Gobierno central. "En cualquier caso -matiza la Xunta en un comunicado--, estas plazas quedarán aprobadas en la oferta pública de empleo de educación de la Xunta de 2022, para poder convocarlas en cuanto sea posible".

SIN UNIDAD SINDICAL

Bértolo ha trasladado estos datos a las organizaciones sindicales, en la mesa sectorial. Todas las agrupaciones presentes en la reunión -UGT, CCOO, CIG, ANPE-- han mostrado su rechazo al proceso, si bien han reconocido que no presentan una posición común.

El secretario nacional de CIG-Ensino, Xesús Bermello, ha asegurado que la agrupación "no apoyará la oferta pública de empleo", dado que "no ha habido negociación".

Bermello ha asegurado que, "para poder tener una negociación seria", debería estar las dos convocatorias -la anunciada este viernes y la relacionada con la reducción de termporalidad-- encima de la mesa.

Y es que el pasado martes, la Xunta anunció que Galicia celebrará este año dos procesos de acceso a la función pública docente: uno mediante el sistema tradicional y otro que se regirá por concurso de méritos, este último previsto para el último trimestre de 2022. Ambas convocatorias sumarán una oferta de más de 3.000 plazas.

"Lo que le exigimos a la Xunta, con carácter inmediato, es conocer los criterios de ese concurso excepcional. Cuando veamos cuantas plazas, evaluaremos el conjunto", ha insistido. Una decisión que, según ha explicado, se debe a que, "en algunas especialidades, la cifra que se presenta en esta convocatoria es prácticamente igual a la de los interinos, por lo que algunas personas podrían perder su puesto de trabajo".

"Planteamos negociar que algunas de las especialidades se pudiesen atrasar al curso que viene, pero la Xunta nos ha dicho que no", ha lamentado el secretario de CIG-Ensino, que ha incidido en que "la oferta está ya cerrada; vienen a carreras sin posibilidad de negociar".

ESPERAR AL NUEVO DECRETO

Comisiones Obreras, por su parte, en la voz del responsable de acción sindical de la Federación de Ensino, José Fuentes, ha solicitado "el mayor número de plazas posible" y seguir trabajando en reducir la tasa de temporalidad, al tiempo que ha afirmado que "no se puede negociar la oferta tal y como la traen, sin datos globales".

Critican además que no se haya abordado el cambio en las ratios ni que la Xunta sólo presente el 100% de la tasa de reposición, "cuando la ley establece que se puede ofertar el 120%". De esa forma, señalan, "se recuperaría el empleo perdido en años pasados".

Es por esto que desde CCOO prefieren esperar al nuevo decreto estatal para los procesos de oposición, "lo que permitiría una oferta más amplia". En este sentido, aunque reconocen que existe inseguridad jurídica al respecto -de la misma forma que lo apuntan otros sindicatos--, recalcan que "también hay debate jurídico sobre este proceso".

En la mesa sectorial también ha participado UGT, representada por la secretaria de ensino UGT servizos públicos de Galicia, Sandra Montero, que ha tachado la convocatoria de "apresurada".

"Sería más lógico esperar a que se publicase el real decreto, sobre todo sabiendo que la convocatoria afecta a 2021 y 2022, y que en el real decreto se menciona el 2022", ha explicado. Además, solicitan la eliminación de la tasa de reposición, "lo que permitiría la bajada de ratios en las aulas, que tiene un resultado positivo".

"Igual que el resto de compañeros, pedimos que se nos aporten todos los datos de las plazas que se van a ver afectadas por ese real decreto, para que podamos hacer un estudio y aportar a los docentes los datos globales. Lo que defendemos es que se espere a la publicación de la ley y se aplique un sistema transitorio", ha concluido.

CRÍTICAS AL MINISTERIO

Todos los participantes en la mesa han censurado el papel del Ministerio de Educación, también el Gobierno gallego.

"Hay que recordar que el ministerio anunció en Navidad su intención de, transitoriamente y hasta 2024, hacer cambios en el sistema de oposiciones para favorecer que los interinos alcancen plaza y se reduzca al 8% la temporalidad en la enseñanza, una cifra que Galicia ya registra", explican.

"Dado que el nuevo real decreto está aún sin publicar -se espera para abril--, y que existen dudas de su solidez", la Xunta ha decidido adelantar el proceso para ofrecer "certezas" a las personas que preparan las pruebas".

Sobre esto, la CIG, aunque reconoce que "el responsable fundamental de esta situación es el Ministerio, que no está presente", ha asegurado que el Gobierno autonómico miente cuando dice que no se conocen las condiciones del nuevo decreto. "Lo que no se conoce es como va a ser el real decreto, pero sí las condiciones, que están publicadas en el BOE. Si la CIG las conoce, la Xunta también", ha concluido Bermello.

Todos los sindicatos se han mostrado disconformes con la actuación del Gobierno central, pero el presidente de ANPE Galicia, Julio Día, ha sido especialmente crítico.

"Estamos en esta situación por la total negligencia del ministerio, en un caos administrativo incomprensible, con una gestión calamitosa en un tema como es la estabilidad de los interinos", ha señalado, tras lo que ha afirmado que "la situación planteada este viernes viene de la creada por el Gobierno desde hace meses".

"11 comunidades ya tienen previsto su proceso de oposición y ninguna de ellas lo va a hacer por el nuevo criterio, que va por el cuatro borrador, lo que demuestra una inseguridad jurídica impresionante. Ni los propios gobiernos del partido del Ejecutivo son capaces de convocar por ese sistema", ha insistido.

A la Administración gallega piden "una foto fija" de las plazas que se van a estabilizar, "si se pueden estabilizar", así como afrontar muchos temas "antes de negociar" como las ratios. "Estamos jugando con los puestos de trabajo de mucha gente", ha recalcado.