La Xunta convoca casi 25 millones en ayudas para impulsar la contratación de colectivos prioritarios como jóvenes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) convoca este martes casi 25 millones de euros en ayudas para impulsar la contratación de colectivos prioritarios.

Así, por una parte, publica el programa 'Galicia Suma Talento: Emprégate' (19,7 millones), con un nuevo enfoque en los apoyos a la contratación de los desempleados con mayores dificultades de inserción laboral enmarcado en la renovación integral de las políticas activas de empleo que está llevando a cabo la Xunta.

Por otra parte, publica una nueva edición del 'Programa Investigo', con más de 4,8 millones para apoyar la contratación de menores de 30 años en los ámbitos de la investigación, de la tecnología y de la innovación.

A mayores, también publica este martes el DOG la nueva convocatoria de apoyo a las 'Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT)', con una dotación presupuestaria de 500.000 euros, que incluye aportaciones para la contratación indefinida, para el inicio y puesta en marcha de la actividad, para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y para la función gerencial.

En cuanto a 'Galicia Suma Talento', incluye incentivos pioneros para la contratación indefinida de desempleados que en los últimos dos años terminaran acciones de AFD, talleres de empleo, programas integrados de empleo --a los que se destinarán 1,5 millones-- o un conrato formativo al amparo de ayudas de primera experiencia profesional --con 1 millón de euros--.

Por primera vez, la ayuda al centro de trabajo podrá incrementarse en un 25% en el caso de que la persona a contratar superase los estudios vinculados a las 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior' en los dos años previos.

Otra novedad radica en optimizar la inserción de las mujeres con más dificultades de acceso al mercado laboral. Así, se potencian las ayudas para contratación de víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos o con hijos menores de tres años desempleadas por haberse dedicado al cuidado. La aportación por mujer contratada llegará a los 10.000 euros.

Con esta convocatoria, la Xunta prevé promover la contratación indefinida de unos 2.500 parados pertenecientes a los colectivos con mayores dificultades de inserción: jóvenes, víctimas de violencia de género y/o de trata, con hijos menores de tres años, en ocupaciones masculinizadas, parados de largo duración, mayores de 52, emigrantes retornados y extranjeros y personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Está dirigida a personas empleadoras y empresas, incluidos autónomos y sociedades civiles, así como entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo y empresas de inserción.

En el caso del 'Programa Investigo', la previsión es apoyar la contratación de entre 140 y 210 menores de 30 años como investigadoras, tecnólogas, personal técnico y otros perfiles profesionales vinculados a la I+D+i, en función de los módulos salariales que se apliquen.

Del toral del presupuesto, se reservará 1 millón para entidades privadas sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia cuya actividad principal sea la I+D+i.

Las contrataciones se formalizarán mediante contratos indefinidos a tiempo completo, con un periodo máximo subvencionado de 12 meses. Los destinatarios, de entre 16 y 30 años, deberán encontrarse en situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en el momento del inicio de la relación laboral.

Una vez contratadas, desarrollarán sus actividades en sectores estratégicos como la transición ecológica, la economía verde --incluyendo energías renovables, eficiencia energética, tratamiento de aguas y residuos o industria agroalimentaria--, así como en la digitalización de servicios, ingeniería de datos y 'data science'.

Por último, la convocatoria para impulsar las iniciativas empresariales de base tecnológica estará abierta del 17 de febrero al 30 de septiembre. Persigue apoyar el funcionamiento de estos proyectos durante su primer año de actividad --incluyendo la contratación de personal cualificado-- con aportaciones que pueden ir de los 10.000 a los 47.000 euros por entidad.

El objetivo de esta medida, de la que se podrán beneficiar hasta 21 empresas cualificadas, es facilitar que proyectos con base en el conocimiento científico y en la investigación puedan convertirse en empresas viables, capaces de consolidarse en el mercado desde sus primeras fases de actividad.

Si la iniciativa empresarial de base tecnológica está constituída como cooperativa o sociedad laboral, la ayuda en esta modalidad se incrementará en un 25%.