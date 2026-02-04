La Xunta convocará 476 plazas para maestros, 852 para secundaria y 60 en especialidades de FP en las oposiciones de 2026

Archivo - Oposiciones de la Xunta en el recinto ferial de Silleda - XUNTA - Archivo

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha presentado este miércoles la oferta de su departamento para las oposiciones de 2026, en las que se convocarán 1.601 plazas en 42 especialidades. En concreto, ha avanzado que serán 476 plazas para maestros, 852 para secundaria y 60 en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP.

Según ha desgranado Rodríguez, 1.388 son para ingreso en tres cuerpos y 42 especialidades, lo que supone el 86,7% de las plazas. Las 213 restantes serán para la promoción interna, para pasar de maestro a profesor de enseñanza secundaria, en 29 especialidades diferentes.

Por cuerpos, en el de maestro se convocan 476 plazas en ocho especialidades --Educación infantil (80); Inglés (45); Francés (35); Educación Física (25); Música (30); Pedagogía Terapéutica (95); Audición y Lenguaje (41); Educación Primaria (125)--.

Mientras que en el de profesores de enseñanza secundaria serían 852 en 29 especialidades, de las que destaca la oferta de Inglés (147); Lingua e literatura galega (80); Matemáticas (50); Lingua castelá e literatura (35) y Geografía e Historia (50), entre otras.

Por su parte, habrá 60 plazas en cinco especialidades para profesores en sectores singulares de la FP: Mantenimiento de vehículos (20); Soldadura (14); Cocina y pastelería (12); Estética (7) y Fabricación e instalación de carpintería y mueble (7).

En cuanto a la promoción interna, habrá 213 plazas en 29 especialidades, entre las que destaca Inglés (37); Lingua e literatura galega (18); Matemáticas (14); Sistemas y aplicaciones informáticas (10).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En este contexto, el conselleiro ha destacado el refuerzo de la convocatoria de plazas en "áreas clave", como la atención a la diversidad, con un total de 136 plazas para maestros especialistas en Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica: "Esto supone un 46% más que en las oposiciones de 2025", ha celebrado.

También ha hecho hincapié en el refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras, con un total de 229 plazas en inglés --entre maestros, Secundaria y promoción interna--, así como en francés, con un total de 54 plazas entre maestros, secundaria y promoción interna.

Además, ha subrayado que se refuerzan algunas especialidades en las que "se estaban agotando las listas de sustituciones", como es Latín, con 35 plazas entre nuevo ingreso y promoción interna, o Soldadura en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP, con 14 plazas.

En este sentido, el conselleiro ha recordado que, "un año más, la Consellería convoca el máximo de plazas posibles por ley, agotando el 120% de la tasa de reposición, como ya se hizo el año pasado". A mayores, ha adelantado que los exámenes se celebrarán en el mes de junio y julio, con el fin de que los nuevos docentes estén incorporados a los centros el 1 de septiembre.

Como novedad este año, ha insistido en que los interinos no tienen la obligación de presentarse al examen, "tal y como se acordó con los sindicatos CCOO, Anpe, UGT y CSIF, con el objetivo de agilizar el proceso".

MESA SECTORIAL LA PRÓXIMA SEMANA

Con todo, la propuesta de distribución de plazas por especialidades se analizará con las organizaciones sindicales el próximo 10 de febrero en la mesa sectorial, a la que la Consellería llevará tanto el decreto de oferta pública de empleo como la orden de convocatoria de las pruebas.

Con este fin, la documentación correspondiente ha sido remitida a las mismas. Por su parte, ANPE ha compartido con Europa Press su preocupación, ya que ha asegurado que "este modo de proceder condiciona de manera muy relevante la capacidad real de negociación de las organizaciones sindicales".

"La reunión prevista para la próxima semana corre así el riesgo de verse reducida a un mero trámite informativo, sin margen efectivo para el contraste de posiciones ni para la incorporación de propuestas... Reclamamos que la mesa recupere el papel que le corresponde como verdadero espacio de negociación", ha reclamado.

Por su parte, el secretario general de Pública de CC.OO Ensino, Borja Campos, ha lamentado que "no se puede hablar de transparencia ni de diálogo cuando las condiciones se anuncian directamente a la opinión pública, ignorando los espacios formales de negociación con las organizaciones sindicales".

"Sabemos que no va a haber ningún tipo de negociación porque ya tienen todo cerrado, es algo que nos indigna...", ha aseverado la secretaria general de CIG-Ensino, Laura Arroxo, quien ha subrayado que "esto demuestra la poca intención que tiene esta Consellería de negociar y de escuchar al profesorado".

Finalmente, el líder de UGT Galicia, Cristóbal Medeiros, se ha referido a una "práctica habitual por parte del conselleiro", al que ha acusado de "hacer una rueda de prensa dos minutos después de mandar la convocatoria de la mesa sectorial".