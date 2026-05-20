La Xunta crea un grupo de trabajo con la Fegamp y arquitectos para simplificar la tramitación de licencias urbanísticas

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, en la clausura de la jornada sobre las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) promovida por Ecutecnia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha creado un grupo de trabajo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para impulsar la simplificación de la documentación en la tramitación de las licencias urbanísticas.

Así lo ha destacado este miércoles la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, en la clausura de la jornada divulgativa sobre las Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) promovida por Ecutecnia y celebrada en la Cidade da Cultura en Santiago.

La jornada ha sido inaugurada por el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo, y también ha intervenido el secretario general de Vivienda y Urbanismo de la Xunta, Heriberto García Porto.

Allegue ha destacado la celebración de este encuentro para poner de relieve y el papel de estas Entidades de Certificación en la colaboración con los ayuntamientos para "agilizar, flexibilizar y simplificar", garantizando la seguridad jurídica, la tramitación de licencias urbanísticas. "Es imprescindible acortar tiempos y reducir burocracia, y las ECCOM contribuyen a alcanzar este objetivo", ha indicado.

La conselleira ha puesto en valor que, para impulsar este papel y darle seguridad jurídica a las entidades y, en el marco de las medidas impulsadas para agilizar la construcción de nueva vivienda, la Xunta incorporó esta figura en las tramitaciones urbanísticas mediante la modificación de la Ley del Suelo y el impulso del Decreto 60/2025 que regula las ECCOM.

Así, tras la modificación normativa adoptada en enero del pasado año, en las solicitudes de licencia urbanística que vengan acompañadas de un certificado ECCOM, dicta certificación, tiene la misma validez y los mismos efectos que los informes técnicos y jurídicos municipales.

De este modo, como ha apuntado Allegue, los ayuntamientos tienen ahora las Entidades de Certificación como apoyo, "sin perder las competencias públicas, porque su intervención no elimina la potestad municipal de inspección, control y decisión". "Esta medida no merma la capacidad de los ayuntamientos, todo el contrario, viene a apoyar a las entidades locales -ha afirmado-. Colaboramos con los ayuntamientos para dotarlos de mecanismos de respuesta más inmediata".

COLABORACIÓN

Para alcanzar esta regulación, la Xunta ha contado con la colaboración de la Fegamp, del sector de la construcción y de los Colegios Profesionales, entidades con las que ahora sigue cooperando en la mejora de las tramitaciones de los títulos habilitantes en materia urbanística.

En este campo, el grupo de trabajo con la Fegamp y el COAG ya está trabajando para alcanzar la simplificación de la documentación de las comprobaciones que deben realizarse en los procedimientos de tramitación de licencias.

"Estamos colaborando -ha afirmado Allegue- en un instrumento que simplifique, que aclare, que dé mayor seguridad tanto para los ayuntamientos como para los particulares, instrumentos de agilización administrativa para reducir los tiempos sin perder garantías y seguridad jurídica".