La Xunta cree que no es momento de actualizar la ley de normalización lingüística y culpa al BNG "más radical"

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, responde a una interpelación en el Pazo do Hórreo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha culpado al BNG "más radical, reaccionario y antisistema de la historia" de que "no se den las condiciones" para plantearse una actualización de la ley de normalización lingüística de 1983 y los nacionalistas han reprochado al responsable autonómico que actúe "deliberadamente en contra del gallego por mandato de Rueda".

En una interpelación en la Cámara, la diputada Mercedes Queixas ha cuestionado "cómo puede seguir vigente una ley" que, en su opinión, "no da respuesta a la realidad social ni lingüística actual".

Para la parlamentaria del BNG, hay "muchas causas" que han llevado a que el gallego sea "la única lengua que sigue perdiendo hablantes", mencionando que no hay "un gobierno en la Xunta que esté a la altura".

Durante estos años, ha continuado, el PP "trabajó en negarse a desarrollar la ley de normalización" además de "renunciar a diseñar una política lingüística normalizadora". "El PP dejó volar todos los acuerdos, confrontó a la sociedad y rompió la cohesión social agrediendo la lengua de los gallegos", ha reprochado Queixas.

Del mismo modo, ha criticado al conselleiro que lleve "cinco meses anunciando" el resultado de las comisiones que trabajan en la actualización del Plan Xeral sin que se conozca hasta el momento "nada de ese trabajo".

"NO ES EL MOMENTO"

A continuación, López Campos ha puesto en valor su "amor, cariño y defensa" por la lengua gallega. "Lo mamé desde que nací. Siento, defiendo y creo firmemente en la importancia de nuestro mayor patrimonio", ha reivindicado.

En este punto, ha lamentado que la diputada del BNG pregunte por la actualización de la ley de normalización mientras "se oponen a participar" en las mesas para modificar el Plan Xeral. "No es que no participen, es que intentaron boicotearlo desde el primer momento", ha censurado.

Por todo ello, ha asegurado que "no es el momento" de actualizar la normativa de 1983, ya que, a su juicio, la Administración autonómica "no tiene con quien sentarse para establecer un proceso mínimo de negociación para llegar a acuerdos" al tener enfrente al BNG "más radical, reaccionario y antisistema de la historia".

"Esa radicalidad le hace un flaco favor a nuestro idioma. Esa utilización partidista del idioma, ese sentimiento que tienen de considerarse los propietarios de nuestra lengua, es el mayor enemigo que tiene el gallego", ha subrayado.

Respecto al Plan Xeral, el conselleiro de Lingua ha recordado que ha habido entidades que sí participan, así como "más de 130 profesionales incuestionables", mientras el Bloque "va a contracorriente", poniendo como ejemplo el protocolo publicado por la plataforma Lingua Vital de medidas para "revertir la emergencia lingüística". "Es un refrito infumable", ha manifestado.

"ATADO A RUEDA"

Tras esta intervención, Mercedes Queixas ha acusado al conselleiro de dedicarse a "hacer oposición al BNG" en lugar de "hacer política a favor del gallego", culpándolo de "opacidad" en la actualización del Plan Xeral y de "estar atado de pies y manos a Rueda".

"Actúa deliberadamente en contra del gallego por mandato de Rueda. Para eso lo nombró, para mantener la política contra el gallego que inauguró Rueda detrás de aquella pancarta en contra del gallego", ha criticado.

En su réplica, José López Campos ha insistido en que el Gobierno gallego no puede "plantearse la actualización de ley" en el actual contexto político, con un BNG "incapaz de negociar absolutamente nada".