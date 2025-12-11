La Xunta critica que el Gobierno lance "alquiler accesible" en Vigo con precios superiores a la media en la ciudad

VIGO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha criticado que el Gobierno ponga a disposición de los ciudadanos de Vigo supuestos pisos de "alquiler accesible" pero con precios por metro cuadrado superiores al coste medio en la ciudad.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el Ejecutivo autonómico ha lamentado esta situación, insistiendo en que, según datos del Observatorio de Vivienda de Galicia, el precio medio del alquiler en la urbe olívica entre enero y octubre fue de 7,5 euros el metro cuadrado, por debajo de los 8,8 euros el metro que ofrece el Gobierno central.

"El Ministerio de Vivienda va a externalizar y a poner en manos privadas las 40.000 viviendas públicas de la Sareb, entre ellas 67 en Vigo, con un coste económico importante. Una situación absurda que complica innecesariamente la gestión. Sería más fácil que el Gobierno central cediese estos activos a la Xunta, tal y como llevamos años reclamando", ha subrayado.

Al respecto, han explicado que estas viviendas eran en un primer momento del SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), para luego pasar a manos de la Sociedad Pública de Vivienda del Estado y ahora de Casa 47, "todo sin consensuar o consultar con las comunidades autónomas".

"No sabemos ya qué sentido tienen las conferencias sectoriales que convoca el Ministerio porque no informa de nada. Vienen a Galicia a anunciar un nuevo modelo de gestión de viviendas SAREB. La Xunta se entera, una vez más, por la prensa, lo que demuestra una falta absoluta de lealtad institucional", han apuntado.

Para el Gobierno gallego, "lo peor es que se desconoce cómo será el proceso de adjudicación y si serán viviendas con calificación permanente". "De nuevo, pedimos al Gobierno central que se deje de improvisar y, en este caso, ceda las viviendas a la Xunta", ha sentenciado.