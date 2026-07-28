La Xunta da luz verde ambiental con condiciones a la construcción de un campamento de turismo en Bueu

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento de turismo bajo la denominación Forqueiros Sur en la parroquia de Beluso, en el ayuntamiento pontevedrés de Bueu.

Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto.

Eso sí, "siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia diseñado al amparo de la iniciativa".

En este sentido, el informe ha sido elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor ha sido sometida a participación pública al tiempo que fueron consultados un total de 11 organismos interesados.

Fruto de esas consultas, las entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental. Según ha incidido la Xunta en una nota de prensa, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha.

Los condicionantes que debería cumplir están relacionados con aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud; de las aguas y lechos fluviales; del suelo e infraestructuras; de la fauna, vegetación y otros valores ambientales; del patrimonio cultural así como en los campos de la integración paisajística y de la gestión de residuos.

Con todo, una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente elegibles para poder desarrollar el proyecto, se ha remitido la resolución a la Axencia de Turismo de Galicia.

En cuanto al proyecto, promovido por SCJF Realty, SL, consiste en la implantación de un alojamiento turístico rural, tipo camping, que ocupará una superficie total de 16.041,11 metros cuadrados que permitirán la instalación de ocho cabañas de madera de 40 metros cuadrados cada una, compuestas por cocina, chimenea, baño, dormitorio, jacuzzi y terraza.

Además, se instalarán también módulos destinados a servicios

--cafetería, tienda, aseos-- y ocio --piscina, zona de merienda, asadores, parque infantil--, se rehabilitará un edificio ya existente para destinarlo a recepción y oficina y se ejecutarán dos zonas de aparcamiento.