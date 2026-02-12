La Xunta defiende su modelo de inclusión educativa y rechaza "exponer públicamente a un menor" como "munición política"

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha defendido este jueves el modelo de inclusión educativa del Gobierno gallego y ha acusado al Bloque Nacionalista Galego de "exponer públicamente a un menor" y usarlo como "munición política".

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión 4.ª, Educación y Cultura, después de que la diputada nacionalista María Cristina Fernández Davila haya exigido a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que amplíe los recursos y la atención domiciliaria para un alumno de 14 años que padece la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher.

Así, la diputada nacionalista ha explicado que la familia de este menor --del ayuntamiento de O Rosal-- ha demandado una atención especializada "recurrentemente durante los últimos años" ante la Dirección Territorial, la Consellería y la Valedora do Pobo.

Según ha detallado, fue diagnosticado en edad temprana con esta enfermedad y ya en el primer curso de infantil necesitó apoyos personalizados en su escolarización. "Su situación comenzó a complicarse aún más en los últimos años al no poder asistir al centro por una desviación de columna importante que le obligaba a estar en posición horizontal", ha explicado.

En este contexto, Fernández Davila ha hecho hincapié en que, finalmente, le fue concedida la atención domiciliaria presencial, "pero cuando llega la autorización, se ve que solamente era por cinco horas semanales, algo totalmente insuficiente".

Por todo ello, ha reclamado que la Consellería atienda estas demandas, así como las recomendaciones de la Valedora do Pobo, que instó a ampliar el número de horas de atención domiciliaria personalizada, "ya que en ningún caso debe limitarse normativamente la atención a cinco horas semanales".

"ARMA POLÍTICA"

En contraposición, la directora xeral ha insistido en que "ninguna causa política, ninguna estrategia parlamentaria y ningún debate ideológico justifica exponer públicamente a un menor identificado, y mucho menos cuando se tratan datos sensibles sobre sus necesidades sanitarias y educativas".

"No se trata de una cuestión de opinión, se trata de una cuestión jurídica, ética y democrática", ha añadido. Además, ha recordado que "un Parlamento no es un programa de televisión y ningún expediente escolar particular es un tema de conversación política. Usar un caso específico con nombres y apellidos no defiende la exclusión, sino que la explota".

En esta línea, ha afirmado que "defender la inclusión no se puede hacer a expensas los derechos de un niño, ya que eso no es inclusión, eso es irresponsabilidad". "Contamos con un claro protocolo de atención educativa domiciliaria para garantizar ese derecho a la educación y para garantizar la continuidad del proceso educativo de cualquier alumno que se encuentre convaleciente", ha señalado.

Con todo, ha destacado que Galicia es "referente en inclusión educativa" y ha recordado que en la comunidad "se apostó por un modelo que prioriza la escolarización ordinaria". "La inclusión educativa merece un debate serio, riguroso y responsable, no merece ser utilizada como munición política", ha concluido.

"DEFICIENCIAS" EN EL CEIP MANUEL LUÍS ACUÑA

En otro orden de asuntos, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha preguntado en el marco de esta Comisión sobre las "deficiencias" de las instalaciones del CEIP Manuel Luís Acuña de Ourense.

En concreto, ha expuesto que "las condiciones no son propias ni aceptables para un centro educativo del siglo XXI" y ha asegurado que "no se trata de una situación puntual, sino que arrastra problemas estructurales".

Según ha explicado Rodríguez Dacosta, estos problemas se han "agravado por la falta de actuación de la Xunta de Galicia", unos "hechos graves que no se pueden minimizar" y que han sido "denunciados por las familias".

"Hay aulas cerradas por la entrada de agua, filtraciones en la cubierta, problemas en la instalación eléctrica, baños en condiciones deplorables", ha lamentado la diputada, quien ha señalado que durante meses el alumnado ha tenido que acudir a clase "con abrigos puestos".

La diputada socialista ha recordado que "en 2023 se anunció una reforma integral" del centro y que "se comprometía a licitarla a finales de 2024", pero ha denunciado que "llegó finales de 2025 y no estaba licitada".

Por su parte, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez Bértolo, ha afirmado que "está prevista la rehabilitación integral del centro, que ya cuenta con un proyecto técnico que está pendiente de la supervisión por la Unidad Técnica de Santiago y que cuenta con un presupuesto estimado de en torno a un millón de euros".

En este contexto, ha insistido en que este "es un centro con una antigüedad aproximada de 40 años y, como ocurre con otros muchos centros educativos de Galicia, presenta necesidades de actuación, especialmente en materia de eficiencia energética, climatización y renovación de determinados espacios interiores".

"En ningún caso existe ningún cambio de criterio sobre lo que se vaya a hacer en este centro educativo. Obviamente, una planificación está sujeta a ajustes en función de múltiples factores. Pero, insisto, el compromiso con acometer estos trabajos se mantiene intacto a día de hoy", ha asegurado.

Con todo, Álvarez Bértolo ha explicado que "desde el año 2021, en el marco del Plan de Desenvolvemento da Renovación das Infraestruturas Educativas en Galicia, se realizó un importante esfuerzo inversor en infraestructuras".

Así como en actuaciones entre las que se ha referido a la rehabilitación integral del IES Eduardo Blanco Amor, a las mejoras que se realizaron en el CEIP Mariñamansa o la ampliación del IES O Carril, además de otras intervenciones.