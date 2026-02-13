La Xunta denuncia que no puede conceder automáticamente la discapacidad a 2.600 gallegos por el recurso del Gobierno

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el pleno. - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha asegurado este viernes que la Xunta no puede conceder automáticamente la discapacidad a 2.600 personas con dependencia que la tienen solicitada por culpa del recurso del Gobierno central al Plan de choque.

Así lo ha trasladado durante una entrevista realizada en el programa Bos Días, de la Televisión de Galicia y de la que ha informado la Xunta en un comunicado. En ella, ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la retirada inmediata de este recurso que, a su juicio, "solo se explica por un afán recaudatorio".

En este sentido, ha apuntado que los más de 12.600 dependientes a los que la Xunta reconoció la discapacidad durante el año de vigencia del Plan de choque "supusieron 114 millones de euros menos de recaudación para el Ejecutivo central en 2025 en Galicia".

La conselleira ha denunciado que la actuación del Gobierno de España "no va contra la Xunta, va contra todos los gallegos con dependencia, ya que tiene consecuencias sobre ellos en forma de retrasos, más trabas burocráticas y demoras en la atención".

Así, ha sostenido que el recurso los obliga a someterse a una nueva valoración para obtener la discapacidad, "a pesar de haberse ampliamente comprobado que existe una relación directa entre el grado de dependencia y el porcentaje de discapacidad".

Fabiola García ha incidido "en lo contradictorio que es que el Gobierno central recurra un modelo que copia en su propuesta de modificación de la Ley de Dependencia que está en tramitación en el Parlamento". Esta propuesta, según ha indicado, recoge la homologación automática que hasta ahora aplicaba la Xunta, "pero quitando los beneficios fiscales a los que tienen derecho estas personas".

La conselleira ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "actuar con Galicia como nunca se atrevería a hacerlo con Cataluña y el País Vasco". Al respecto, ha denunciado "las trabas" que, conforme ha apuntado, está poniendo a la atención a los dependientes gallegos, no solo con su recurso al Plan de choque sino también al no financiar el 50% de la dependencia a lo que obliga la Ley.

Esto, en su opinión, contrasta con el acuerdo entre el Gobierno de España y el País Vasco para sufragar a partes iguales (50%-50%) el coste de los servicios, lo que supone generar dependientes de primera y dependientes de segunda.

Fabiola García ha lamentado que el Ejecutivo central entorpezca un plan de atención que "está demostrando que funciona, con más de 86.000 expedientes de dependencia y de discapacidad resueltos de manera favorable en los doce meses que lleva en vigor". Un hecho que llevó a la conselleira a concluir que "mientras la Xunta resuelve, el Gobierno central recurre, retrasa y recauda".

ACUERDO HISTÓRICO PARA LA FINANCIACIÓN DEL SAF

La titular de Política Social e Igualdade también se ha referido al acuerdo de legislatura de la Xunta con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para aumentar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Un acuerdo que ha calificado de "histórico" con el que la Xunta eleva progresivamente hasta los 18 euros/hora su aportación a esta prestación.

Fabiola García ha destacado que este acuerdo beneficia a los 23.000 gallegos que son cuidados en sus casas a través del SAF y a los ayuntamientos, para los que supone un importante alivio económico en la prestación de este servicio. En concreto, la Xunta inyectará 150 millones de euros adicionales en las arcas municipales hasta el año 2028.

CIM MÓVILES

La conselleira ha destacado, por otra parte, la puesta en marcha de los nuevos Centros de Información á Muller (CIM) móviles, para llegar con este servicio a los ayuntamientos rurales y a los campus universitarios. Estas unidades refuerzan la red de CIM de Galicia, formada por 84 centros, acercando información y acompañamiento en materia de igualdad y prevención de la violencia de género a aquellos lugares que carecen de estos recursos.