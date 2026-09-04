La Xunta desactiva para este sábado la alerta roja por episodio de calor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha anunciado que este sábado, 5 de septiembre, no habrá alerta roja por episodio de calor en ningún municipio de la Comunidad, tras varias jornadas activa.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, según las predicciones remitidas por MeteoSalud y MeteoGalicia, y en el ámbito del Plan de Actuacións frente a los posibles efectos de las altas temperaturas, este sábado no habrá alerta roja en ningún punto de Galicia.

En cambio, si habrá alerta amarilla en la montaña de Lugo, noroeste de Ourense y Miño de Ourense; y nivel naranja en el interior de Pontevedra y Valdeorras.

Según lo previsto, en la jornada del sábado se mantendrá el aire cálido, que irá disminuyendo en los próximos días.

En lo que respecta a la práctica deportiva, se recomienda a la organización de pruebas que adapten los horarios a las condiciones específicas de cada zona, tomando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas.