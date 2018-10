La Xunta descarta ahora el trasvase del Verdugo porque fallaría "el 95% de las veces"

Publicado 25/10/2018 15:02:58 CET

No ve condiciones para reducir el caudal ecológico del Oitavén y vuelve a instar a Vigo a mejorar su potabilizadora

VIGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta descarta, en este momento, realizar el trasvase del río Verdugo al Oitavén como le había solicitado el Ayuntamiento de Vigo para aumentar la captación de agua en el sistema de la presa de Eiras porque, según la directora de Aguas de Galicia, Teresa Gutiérrez, ha dicho que "fallaría el 95 por ciento de los años".

En una rueda de prensa en la Delegación de la Xunta en Vigo, Teresa Gutiérrez ha sostenido que los técnicos han realizado un "estudio hidrológico" y que se han "dado cuenta" de que esa solución "falla el 95 por ciento de los años" porque los ríos "no tendrían el caudal suficiente".

Por lo tanto, Gutiérrez ha alegado motivos "técnicos" para rechazar este trasvase, que ha tildado de "parche". "No es una solución estructural que es lo que buscamos", ha manifestado y ha recordado que, al no estar en una "situación de emergencia" como el año pasado, se necesita un consenso entre los municipios afectados para llevarlo a cabo y que "se ha demostrado" que no hay.

La representante de la Xunta ha aseverado que buscan "soluciones a largo plazo" y que no están "cerrados a nada". Las opciones sobre la mesa ahora mismo serían, según ha ejemplificado, "un trasvase del Miño hacia estas cuencas" y "aumentar la capacidad del embalse".

Gutiérrez ha explicado que con los efectos del cambio climático "no es que llueva menos", sino que "lloverá mucho más en invierno y menos en verano" y que lo hará "en menos tiempo".

Por este motivo, apunta a la reunión de este viernes (a la que también acudirá el alcalde de Vigo) con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para "empujar todos en la misma dirección". "Hay que buscar un sistema de abastecimiento mucho más robusto y la reunión es una ocasión muy buena", ha señalado.

CAUDAL ECOLÓGICO

Asimismo, la representante del organismo público, ha descartado este jueves en Vigo la reducción del caudal ecológico del río Oitavén porque, ha insistido, estamos ante una "situación de normalidad" sin "prealerta" por sequía.

Gutiérrez ha manifestado que "no entiende" la petición del Ayuntamiento de Vigo de reducir el caudal del río porque esa es, según ha resalado, "una medida excepcional" que no es necesaria "con el embalse de Eiras al 60%".

"El Ayuntamiento sabe que sus instalaciones son deficitarias --ha dicho en referencia a la potabilizadora de O Casal-- porque tiene informes del gestor". De este modo, ha instado a Vigo a "aumentar su capacidad de filtrado" de agua para que "tarde menos" en hacer este proceso en caso de que disminuya el nivel del embalse de Eiras.

"Es verdad que tendría que haber empezado a llover", ha concedido Gutiérrez, para añadir que "igual el mes que viene estamos en situación de prealerta" por sequía, pero que en este momento la situación es de "normalidad" en los embalses de Zamáns (que está al 57%, según la Xunta) y de Eiras (60%).

"Aguas de Galicia podría adoptar, en situación de prealerta, el caudal ecológico de sequía", ha afirmado, lo que supondría pasar de transferir 1.300 litros por segundo del embalse al río, a transferir 0,667 litros por segundo. "Es una medida mala para la vida del río", ha apuntado.

A su vez, ha informado de que "estos días" el "caudal natural" del río Oitavén era "positivo". "Es decir, que el río todavía aportaba más agua de la que le estábamos extrayendo para el consumo", ha explicado.