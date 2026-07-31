La Xunta destaca su apuesta por reforzar la dotación de medios aéreos empleados en la extinción de incendios

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes la base aérea de Queimadelos - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes la base aérea de Queimadelos, situada en el municipio pontevedrés de Mondariz, donde ha destacado la apuesta de la Xunta de Galicia por reforzar la dotación de medios aéreos empleados en la extinción de incendios forestales.

Durante su recorrido por las instalaciones, ha recordado que este viernes se conmemora el Día Internacional de los Agentes Ambientales, "una fecha de referencia en la que poner en valor el trabajo del dispositivo gallego".

Además, la conselleira ha recordado que este sábado estará operativo un nuevo avión de coordinación y vigilancia, el primero de este tipo con el que contará la comunidad. El avión 'Xunta 23 ACO' estará situado en la base aérea Verín-Oímbra, la primera transfronteriza entre España y Portugal, inaugurada en el verano de 2024 y que ya cuenta con dos aviones de carga en tierra.

Así, la incorporación de esta aeronave de coordinación y vigilancia se une a los dos helicópteros ya existentes para este cometido --situados en Silleda y Portomarín-- y supone sumar un nuevo medio encargado de la coordinación cuando hay una acumulación de medios aéreos trabajando.

En ese sentido, paralelamente a las tareas de coordinación y vigilancia, dos técnicos se encargarán de la realización de análisis y evaluación continua del incendio, prestando apoyo al personal de tierra.

Además, la Xunta ha incidido en una nota de prensa en que acaba de contratar dos nuevos aviones de carga en tierra y un helicóptero pesado. En total, son 24 los medios dependientes de la Consellería do Medio Rural, a los que hay que añadir los del Gobierno central, sumando en conjunto cerca de 30.

FRUTA, CASTAÑAS Y LECHE EN LOS RECREOS

En otro orden de asuntos, la Consellería do Medio Rural ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de las ayudas para el suministro de fruta, castañas y leche en los centros educativos que así lo soliciten para el curso 2026/27, con un presupuesto de casi 950.000 euros.

A través del Fondo Gallego de Garantía Agraria (Fogga), responsable de la gestión de estas aportaciones, se invertirán cerca de 620.000 euros para el programa de fruta y más de 345.000 para el de leche, cofinanciados con el Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga).

Los centros educativos que quieran participar tendrán de plazo hasta el 30 de septiembre para presentar su solicitud. Los destinatarios finales de esta línea de ayudas es el alumnado de educación infantil de segundo ciclo, de primaria y de secundaria

--incluida educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de grado medio--. En total, más de 80.000 alumnos y alumnas se podrán beneficiar de estas aportaciones.

Habrá dos períodos de reparto autorizados, de noviembre de 2026 a febrero de 2027 y de marzo a junio del próximo año. En cada período, la distribución de frutas frescas y castañas se llevará a cabo durante 10 días lectivos consecutivos, mientras en el caso de la leche líquida tendrá lugar durante un mínimo de 10 días lectivos seguidos.