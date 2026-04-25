La Xunta destaca su "esfuerzo" por "consolidar el empleo" con dos fines de semana de pruebas para acceder al Sergas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado este sábado "el esfuerzo de la Xunta" por "consolidar el empleo en la sanidad pública gallega" celebrando en dos fines de semana las pruebas de acceso para acceder a 2.476 plazas en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Así lo ha asegurado este sábado durante la supervisión de las pruebas en el Recinto Feiral Internacional de Silleda, que acoge durante dos fines de semana estos exámenes, que han iniciado este sábado con una participación del 84,95% en el turno de mañana.

Gómez Caamaño, acompañado por la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, y el director de la Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, ha destacado que este proceso requiere un "importante despliegue logístico" para garantizar la estabilidad de los profesionales.

En la sesión matutina estaban convocadas 558 personas para las especialidades de enfermería obstétrico-ginecológica (matrón/a) y enfermería pediátrica, de las cuales acudieron 474 aspirantes para optar a las 129 plazas ofertadas entre ambas categorías.

La jornada ha estado marcada por las medidas de conciliación y el protocolo de vigilancia. Según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, un total de 25 mujeres han solicitado el derecho a la lactancia para interrumpir la prueba si fuera necesario.

Además, se ha habilitado el protocolo para que una aspirante realice su examen esta tarde desde el centro hospitalario en el que permanece ingresada por embarazo. El responsable de Sanidade ha agradecido el trabajo de las cerca de 400 personas que integran el dispositivo de seguridad, vigilancia y apoyo --formado por personal del Sergas, fuerzas de seguridad, Protección Civil, 061 y Cruz Roja, entre otros--.

Los procesos selectivos continúan en la tarde de este sábado con los exámenes de enfermería familiar y comunitaria (128 plazas) y enfermería del trabajo (tres plazas), categorías para las que están convocados 870 opositores. Para la jornada del domingo, el recinto de Silleda recibirá a más de 7.000 aspirantes para las 236 plazas de Personal de Servicios Generales (PSX), de las cuales 10 están reservadas para el turno de discapacidad intelectual.

El calendario de oposiciones tendrá su cita principal el próximo 9 de mayo, fecha en la que se celebrarán los exámenes para la categoría de enfermería, donde 8.661 personas están admitidas para optar a un total de 1.980 plazas.