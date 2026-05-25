La Xunta destaca que Galicia fue la comunidad en la que más aumentaron las personas dependientes atendidas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha destacado que Galicia fue el año pasado la comunidad en la que más aumentaron las personas dependientes atendidas, y la que más redujo la lista de espera.

Así lo ha explicado en respuesta al informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que apunta que Galicia invirtió el año pasado en dependencia 1.490 euros por persona potencialmente dependiente, lo que la sitúa como la última comunidad en nivel de inversión en este índice.

En su respuesta, la Consellería de Política Social señala que "Galicia es una comunidad envejecida", con lo que su población mayor de 65 años --los que incluye el informe como potencialmente dependientes-- es mayor que en otras comunidades, "pero no significa que todas las personas que superan esta edad sean dependientes".

Sobre la inversión por dependiente atendido y año, que el informe sitúa en Galicia en 7.900 euros, 500 por debajo de la media estatal, la Xunta destaca que "la mayoría de los dependientes" gallegos "prefieren ser atendidos en sus hogares". "La Xunta apuesta por un modelo en el que los mayores tengan la libertad para elegir donde y como ser cuidados, así como por la promoción del envejecimiento activo para retrasar al máximo las situaciones de dependencia", destaca la consellería.

Finalmente, la Xunta señala que el informe "constata que Galicia es una de las comunidades con mejor gestión de la dependencia" y "deja en evidencia la falta de financiación del Gobierno de España, que en el último año redujo su aportación del 34% al 32%, lo que supone 250 millones de euros menos de inversión" en la comunidad.