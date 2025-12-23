La Xunta destina 2,4 millones en 2026 para ayudas de entre 200 y 800 euros/mes para víctimas de violencia de género

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destina unos 2,43 millones de euros en 2026 para ayudas que van de los 200 euros al mes a los 800 dirigidas a víctimas de violencia de género, en función de sus circunstancias.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2026.

En concreto, el presupuesto para esta actuación asciende a casi 5,4 millones de euros, que se distribuyen entre 2.425.000 euros en 2026 y algo más de 2,97 millones en 2027 --para la financiación de las ayudas que, por su duración, generen derechos económicos de las personas beneficiarias durante el ejercicio siguiente--.

Este crédito podrá ser ampliado cuando el aumento venga derivado de su previsión legal o de alguno de los supuestos previstos en la ley de subvenciones de Galicia y el incremento quedará condicionado a la declaración de disponibilidad.

CUANTÍA DE LAS AYUDAS

La cuantía que podrá alcanzar esta ayuda se establece en función de las rentas e ingresos de la solicitante en relación con el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente.

Así, si los ingresos de la solicitante son iguales o inferiores al IPREM vigente, y hasta un máximo de doce mensualidades, con carácter general recibirá 600 euros/mes; cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, o una discapacidad = 33%, serán 650 euros/mes.

Cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 33%, percibirá 700 euros/mes.

Esa misma cuantía, 700 euros/mes, le corresponderán cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida.

E irá hasta 800 euros/mes cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida, y alguna o alguno de ellos o la solicitante tengan una discapacidad = 33%.

La misma cantidad, 800 euros, se asignará cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 65% o tengan reconocido un grado de dependencia.

En el supuesto de que los ingresos de la solicitante sean superiores al IPREM vigente e iguales o inferiores a 1,5 veces el IPREM vigente, y hasta un máximo de doce mensualidades, con carácter general se otorgarán 300 euros/mes.

Cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, o una discapacidad = 33 %, ascenderá a 350 euros/mes y llegará a 400 euros/mes cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 33%: 400 euros/mes, la misma cifra que se establece para cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida.

Mientras, cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida, y alguna o alguno de ellos o la solicitante tengan una discapacidad = 33%, la cantidad de la ayuda se sitúa en 500 euros/mes, del mismo modo que cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 65% o tengan reconocido un grado de dependencia.

Por último, si los ingresos de la solicitante son superiores a 1,5 veces el IPREM vigente e iguales o inferiores al doble del IPREM vigente, y hasta un máximo de doce mensualidades, la ayuda alcanzará con carácter general los 200 euros/mes.

Cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, o una discapacidad = 33% subirá a 250 euros/mes y alcanzará los 300 euros/mes cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 33%.

Cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida también se le asignará una ayuda de 300 euros/mes y será de 400 euros/mes cuando la solicitante tuviera a su cargo dos o más hijas/os menores o menores en acogida, y alguna o alguno de ellos o la solicitante tengan una discapacidad = 33%.

La misma ayuda, de 400 euros/mes, corresponde cuando la solicitante tuviera a su cargo una/un hija/o menor o menor en acogida, y esta/e o la solicitante tengan una discapacidad = 65% o tengan reconocido un grado de dependencia.