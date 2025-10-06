La Xunta destina 25 millones a una planta de cría de salmón en Burela y 18 para dos plantas de lenguado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, explica las ayudas al sector de la acuicultura en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. - XUNTA

Se prevé crear 150 empleos con unos proyectos que la conselleira do Mar considera de "una dimensión de extraordinaria importancia para Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar, en el marco de las ayudas cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), ha destinado 25 millones de euros a una planta de cría de salmón en la localidad lucense de Burela, así como 13,3 millones a una planta de producción de lenguado en Cervo (Lugo) y cinco millones para otra instalación de estas características en Cambados.

Así lo han detallado este lunes en rueda de prensa tras el Consello de la Xunta el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la titular de Mar, Marta Villaverde.

Estas ayudas se enmarcan en los 59,5 millones de euros que se invierten en el sector de la acuicultura para poner en marcha nuevos proyectos empresariales o mejorar la competitividad de los ya existentes.

Según ha detallado Diego Calvo, Galicia es "una potencia europea" en esta materia, con más de 2.600 empresas y 5.600 empleos directos, por lo que la Xunta se marca el objetivo de "mantener ese liderazgo y atraer nuevas inversiones".

Por su parte, la conselleira do Mar ha explicado que en el marco del FEMPA han habilitado una línea específica para acuicultura, de la que han resultado aprobados 206 expedientes por un valor de 59,6 millones, entre los que se encuentran estas tres ayudas presentadas este lunes para su autorización en el Consello de la Xunta.

Estos tres expedientes, ha continuado, suman una aportación pública de 43,2 millones y permitirán actuaciones "tan destacadas" como la construcción en Burela de la primera planta de salmón en Galicia y dos nuevos criaderos de lenguado.

PROYECTOS

En cuanto a la planta de salmón, promovida por la compañía Seafood Legacy, está previsto que inicien las obras a finales de este año. Tal y como ha expuesto Villaverde, se trata de un proyecto "estratégico para la diversificación" del sector en Galicia, ocupará unos 25.000 metros cuadrados y producirá unas 3.000 toneladas de salmón. Además, ha indicado que supondrá hasta 100 puestos de trabajo nuevos directos e indirectos.

Mientras, en el vecino ayuntamiento de Cervo, se otorgan 13,2 millones de euros para que Stolt Sea Farm construya un nuevo edificio de lenguado en el que ya está llevando a cabo el ciclo de nursery, preengorde y engorde.

Esta ampliación, ha explicado, supone aumentar la superficie productiva en 7.156 metros cuadrados y una producción de unas 400 toneladas anuales. Con este proyecto, se generarían unos 20 empleos directos.

Por otro lado, en Cambados, la Xunta destina casi cinco millones de euros al proyecto de modernización y construcción de una nueva planta de cultivo en circuito cerrado de lenguado que va a ejecutar Aquacria Arousa.

Esta ayuda permitirá que se duplique su capacidad de producción, pasando de las 450 toneladas al año con las que opera en la actualidad a las 900, cuando se completen los trabajos de construcción y modernización planificados, en el año 2027. Incluye la previsión de 25 puestos de trabajo.

"Son tres proyectos de una dimensión de extraordinaria importancia para Galicia. Con estos proyectos, reforzamos la apuesta de la Xunta para fortalecer el tejido empresarial gallego en aras de aumentar tanto la calidad como el valor añadido de estos productos. Se favorece también la creación de empleo e impulsamos un modelo acuícola competitivo y clave para la economía azul de Galicia", ha reivindicado la conselleira.