La Xunta destinará 110 millones a la compra de medicamentos de inmunoterapia oncológica para el Sergas en 2026

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha autorizado la contratación por un valor estimado de 110.115.091 euros, del suministro sucesivo de los medicamentos de inmunoterapia oncológica para los centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud (Sergas) durante el año 2026.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta de este lunes. El contrato prevé una vigencia inicial de doce meses y una posible prórroga por otros doce meses más.

Tal y como ha apuntado Rueda los medicamentos de inmunoterapia oncológica "están revolucionando el tratamiento de ciertos cánceres como el de mama o el de pulmón".

Mientras que la quimioterapia tradicional es "capaz de destruir las células cancerosas", también "puede dañar células sanas causando así efectos secundarios significativos". Por su parte, la inmunoterapia oncológica actúa "activando el sistema inmunológico del propio paciente".

Así, los medicamentos objeto de este acuerdo, que se engloban dentro del ámbito de la medicina personalizada, "reconocen y destruyen las células cancerosas de manera más efectiva y específica", lo que significa un "cambio de paradigma", al pasar de "tratamientos agresivos y con muchos efectos adversos", a terapias que "potencian la respuesta natural del cuerpo".

En este sentido, las indicaciones de tratamiento de los medicamentos que se comprarán incluyen alguno de los tipos de cáncer de mayor prevalencia, entre los que se encuentra el de mama y el de pulmón.

Durante su intervención, Rueda ha subrayado que Galicia "lleva años en la vanguardia de la medicina personalizada y de precisión". Además, ha indicado que el próximo año será "determinante" en ese camino con la "puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia y el inicio de la producción de CAR-T propios en el Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de la Comunidad".